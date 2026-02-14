自由電子報
健康 > 心理精神

春節連假「症候群」上身 精神科醫師：放鬆步調、給自己喘息空間

2026/02/14 13:38

部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，若出現持續失眠、情緒低落、明顯焦慮或反覆出現身體不適等情形，應及早尋求專業協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，若出現持續失眠、情緒低落、明顯焦慮或反覆出現身體不適等情形，應及早尋求專業協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕春節9天連假開始，許多民眾返鄉團聚、行程滿檔，看似熱鬧，卻也讓不少人感到身心疲憊；部立桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，許多民眾平時忙於工作，到了假期失去原有節奏，身體放鬆了，情緒卻追不上，出現焦慮、低落或失眠等狀況，並不代表心理出了問題，而是身心在提醒需要調整。

蘇柏文指出，年假期間作息改變、長時間與家人相處，加上對「過年應該要開心」、「團聚要和樂」的期待，反而容易讓自己的感受被忽略，過年期間情緒起伏其實相當常見，並非每個人都會感到開心或放鬆；覺得疲累、煩躁，甚至只想一個人靜一靜，都是很正常的心理反應。

蘇柏文提到，春節連假期間也恰逢西洋情人節，常被視為浪漫、甜蜜的日子，但並非所有伴侶都能輕鬆面對，有些人努力扮演「貼心伴侶」的角色，配合節日安排、滿足對方期待，內心卻感到壓力與疲憊，這樣的情形，其實與過年回家圍爐、走春時努力扮演「好兒子、好女兒」的角色相當類似—外表看似圓滿，內心的真實需求卻容易被忽略。

在年假期間，蘇柏文建議民眾放慢生活節奏，降低對行程與表現的要求，不必每一場聚會都參加，也不需要勉強自己符合所有人的期待，維持基本作息、適度活動、避免過度熬夜，都是讓情緒穩定的重要關鍵，若感到情緒緊繃，也可透過深呼吸、伸展或短暫散步，幫助身體與情緒慢慢降溫。

他也提醒，若出現持續失眠、情緒低落、明顯焦慮或反覆出現身體不適等情形，應及早尋求專業協助，不必等到症狀嚴重才求助。春節是放鬆與團聚的時刻，但同樣也是重新照顧自己的好時機。

