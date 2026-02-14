「胡桃」不是核桃！20年研究揭護心潛力：有助調節血脂與食慾

最新研究指出，「胡桃」（Pecan）富含多酚，適量食用有助調節血脂與增加飽足感。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕提到堅果，台灣民眾最常吃的不外乎是杏仁、腰果或外型像大腦的「核桃」（Walnut）。然而，最新發布的科學審查報告指出，常被誤認、外表平滑呈橢圓形的「胡桃」（Pecan），其實是營養價值極高的選擇。這項綜合了過去20年研究的報告顯示，適量食用胡桃與改善膽固醇指標有關，其增加飽足感的特性，也呼應了近期醫界對食慾調節議題的關注。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於同儕審查期刊《營養學》（Nutrients）的最新綜述，由美國伊利諾理工學院的研究團隊執行，分析了超過 20 年來關於胡桃與人體健康的廣泛文獻。

研究核心發現，胡桃在心血管健康方面展現出正面潛力。臨床實驗數據顯示，將胡桃納入均衡飲食中，有助於改善多項心臟病風險指標。長期觀察發現，規律食用胡桃與降低總膽固醇、低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）以及三酸甘油酯之間，存在著顯著的關聯性。

關鍵成分「多酚」 助抗氧化與血脂代謝

學者指出，胡桃富含「多酚」（polyphenols），這是一種優質的生物活性化合物，能支持體內的抗氧化活動，減少脂質氧化，進而幫助降低心血管疾病的風險。此外，新出現的證據也表明，飯後食用胡桃可能有助於改善血脂代謝，這對於維持血管健康是一個積極訊號。

在體重管理方面，研究發現食用胡桃並不會增加體重風險，且多項數據顯示其能顯著增加飽足感。

伊利諾理工學院營養研究中心主任 Britt Burton-Freeman 博士特別提到，隨著近年來全球對於 GLP-1 療法（如瘦瘦針機制）的關注度大增，學界對於「食慾調節」的興趣也隨之高漲；而胡桃在自然增加飽足感方面的表現，正好為體重管理提供了一個天然的飲食策略參考。

雖然胡桃有益健康，但專家提醒必須注意熱量控制。胡桃屬於油脂與堅果種子類，熱量密度高，報告中的健康效益前提是「取代」原本不健康的零食（如餅乾、洋芋片），而非在正餐之外額外加吃，否則總熱量超標仍會導致發胖。

