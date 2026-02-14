自由電子報
健康 > 杏林動態

金門醫院醫療服務春節不打烊 落實「保暖、控病、食安」守則

2026/02/14 11:55

衛福部金門醫院春節期間門診表（烈嶼院區）。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院春節期間門診表（烈嶼院區）。（金門醫院提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院表示，春節連假今（14）天開始，有鑑於金門冬季氣候多變、低溫與強風頻繁的特性，呼籲鄉親務必「強化保暖措施」、「嚴格控管慢性疾病」、「落實飲食衛生安全」，為自身與家人的健康把關。

金門醫院表示，醫院春節期間醫療服務不打烊，雖2月15日、22日門診休診，急診室仍24小時服務；民眾若有胸悶、呼吸困難、嚴重暈眩、血糖數值異常或腹瀉、發燒等急症徵兆，應儘速就醫，切勿抱持「過年不看病」的迷思而延誤黃金治療時機。

金門醫院指出，劇烈的氣溫變化容易誘發心血管與呼吸道疾病，並加劇關節不適症狀；高齡長者及具心血管病史的民眾，尤應高度警覺氣溫的波動，並避免於清晨或深夜極低溫時段，長時間逗留戶外。

此外，居家使用電暖設備或燃氣熱水器時，務必確保室內通風，慎防一氧化碳中毒及用電火災事故。

金醫指出，患有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病患，春節期間切勿因返鄉團聚或作息更動而中斷用藥。病友應維持規律作息，嚴格控制鹽分、油脂與糖分攝取，適度安排體能活動，以減輕身體代謝負擔，維持病情穩定。

金醫表示，「食品安全」也很重要，年節聚餐頻繁，年菜及熟食食用前均應充分加熱，剩餘菜餚需妥善冷藏並避免反覆加熱導致變質；食材應落實「生熟食分開」，以杜絕交叉污染及腸胃道傳染病風險。飲酒淺嘗即止，避免空腹或過量飲酒造成健康危害。

金醫表示，春節期間將持續提供完善的醫療照護。春節連續假期門診開設時間，可前往金門醫院臉書查詢。

衛福部金門醫院春節期間門診表（院本部）。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院春節期間門診表（院本部）。（金門醫院提供）

