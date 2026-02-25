健康網》家中長輩21項警訊 網紅醫：恐認知障礙前兆

我國進入超高齡社會，網紅醫師雷斯麗提醒，若家中長輩有反常行為，應高度警戒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕我國進入超高齡社會，對於家中長輩的日常行為，哪些是正常老化，哪些是失智症或其他認知功能障礙的早期警訊，需要特別觀察。專研老年醫學的網紅醫師雷斯麗（Lesley Kernison）在擁有47萬訂閱的頻道透過影片，提出21項可能是阿茲海默症、失智症以及認知功能障礙的早期指標。該影片在4年間獲得41萬人次觀看。

前8項是經過臨床驗證的關鍵指標，是根據「AD8 評估量表」而來，長輩若有這些狀況需小心。

判斷力差：做出糟糕的決定，例如令人擔憂的揮霍行為，或對他人擔心的安全問題視而不見。

對休閒活動興趣減低：在沒有身體疼痛或行動不便的情況下，失去對原先愛好的興趣。

重複行為：在同一次對話中不斷重複相同的問題或故事。

學習新事物有困難：雖然老化會讓學習變慢，但如果完全無法學會使用新的廚房小家電或類似電器設備，就是警訊。

忘記年份或月份：雖然忘記今天是星期幾很常見，但搞不清楚當前的年份或月份則不正常。

處理財務有困難：相較於以往，現在難以支付帳單、平衡支票簿或管理金錢。

記不住預約或行程：經常錯過預約，或難以跟上自己的日常行程表。

日常記憶或思考掙扎：特別是短期記憶（如今天、昨天或上週發生的事）明顯變差。

接下來的13項，為其他常見且明顯的認知衰退徵兆警訊，需格外小心。

偏執或多疑：變得恐懼或不信任他人，例如懷疑有人偷東西或有闖入者。

妄想：相信不真實的事，例如認為家人是冒充者或陌生人。

幻覺：看到或聽到別人沒看到的（例如看到小孩或小動物），這常與路易氏體失智症有關。

性格改變：行為模式大幅改變，例如原本冷靜的人變得容易煩躁或焦慮。

尷尬行為：社交行為失當，說出不合時宜的話（失去過濾功能），例如隨意評論他人外貌。

缺乏病識感：否認自己有困難或忘東忘西，且不自覺行為對他人的影響。

言語或肢體攻擊：出現新的攻擊行為，如辱罵、威脅、打人或踢人。

認知能力大幅波動：在同一天內，有時表現正常，有時卻極度困惑或恍神。

難以集中注意力：經常發呆，或無法專注聽他人說話。

在熟悉的地方迷路：不論是走路或開車，在熟悉的環境中失去方向感。

駕駛技術變差：停車困難、在路口困惑、弄混油門與煞車，或車身出現不明刮痕。

憂鬱情緒：表現出沮喪、愛哭，或對以往感興趣的事物（如看孫子）感到無動於衷。

焦慮或擔憂增加：比以前更容易為了微不足道的小事感到緊張、壓力或焦慮。

雷斯麗建議，如果發現長輩出現多項徵兆，請尋求專業醫療評估。雖然這些徵兆可能與阿茲海默症有關，但也可能是其他可治療的醫療狀況所引起。

