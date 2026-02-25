自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》家中長輩21項警訊 網紅醫：恐認知障礙前兆

2026/02/25 07:21

我國進入超高齡社會，網紅醫師雷斯麗提醒，若家中長輩有反常行為，應高度警戒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

我國進入超高齡社會，網紅醫師雷斯麗提醒，若家中長輩有反常行為，應高度警戒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕我國進入超高齡社會，對於家中長輩的日常行為，哪些是正常老化，哪些是失智症或其他認知功能障礙的早期警訊，需要特別觀察。專研老年醫學的網紅醫師雷斯麗（Lesley Kernison）在擁有47萬訂閱的頻道透過影片，提出21項可能是阿茲海默症、失智症以及認知功能障礙的早期指標。該影片在4年間獲得41萬人次觀看。

前8項是經過臨床驗證的關鍵指標，是根據「AD8 評估量表」而來，長輩若有這些狀況需小心。

判斷力差：做出糟糕的決定，例如令人擔憂的揮霍行為，或對他人擔心的安全問題視而不見。

對休閒活動興趣減低：在沒有身體疼痛或行動不便的情況下，失去對原先愛好的興趣。

重複行為：在同一次對話中不斷重複相同的問題或故事。

學習新事物有困難：雖然老化會讓學習變慢，但如果完全無法學會使用新的廚房小家電或類似電器設備，就是警訊。

忘記年份或月份：雖然忘記今天是星期幾很常見，但搞不清楚當前的年份或月份則不正常。

處理財務有困難：相較於以往，現在難以支付帳單、平衡支票簿或管理金錢。

記不住預約或行程：經常錯過預約，或難以跟上自己的日常行程表。

日常記憶或思考掙扎：特別是短期記憶（如今天、昨天或上週發生的事）明顯變差。

接下來的13項，為其他常見且明顯的認知衰退徵兆警訊，需格外小心。

偏執或多疑：變得恐懼或不信任他人，例如懷疑有人偷東西或有闖入者。

妄想：相信不真實的事，例如認為家人是冒充者或陌生人。

幻覺：看到或聽到別人沒看到的（例如看到小孩或小動物），這常與路易氏體失智症有關。

性格改變：行為模式大幅改變，例如原本冷靜的人變得容易煩躁或焦慮。

尷尬行為：社交行為失當，說出不合時宜的話（失去過濾功能），例如隨意評論他人外貌。

缺乏病識感：否認自己有困難或忘東忘西，且不自覺行為對他人的影響。

言語或肢體攻擊：出現新的攻擊行為，如辱罵、威脅、打人或踢人。

認知能力大幅波動：在同一天內，有時表現正常，有時卻極度困惑或恍神。

難以集中注意力：經常發呆，或無法專注聽他人說話。

在熟悉的地方迷路：不論是走路或開車，在熟悉的環境中失去方向感。

駕駛技術變差：停車困難、在路口困惑、弄混油門與煞車，或車身出現不明刮痕。

憂鬱情緒：表現出沮喪、愛哭，或對以往感興趣的事物（如看孫子）感到無動於衷。

焦慮或擔憂增加：比以前更容易為了微不足道的小事感到緊張、壓力或焦慮。

雷斯麗建議，如果發現長輩出現多項徵兆，請尋求專業醫療評估。雖然這些徵兆可能與阿茲海默症有關，但也可能是其他可治療的醫療狀況所引起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中