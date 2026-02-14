自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

春遊急尿、頻尿 復健醫師分享3原則假期不掃興

2026/02/14 10:25

春節出遊，民眾要多加利用國道服務區如廁，不要憋尿。（記者張軒哲攝）

春節出遊，民眾要多加利用國道服務區如廁，不要憋尿。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕春節連假今（14）日登場，民眾返鄉出遊，不少人會長時間乘車，加上作息與飲食改變，身體容易不適。台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳今日指出，長途旅行中，常見頻尿、急尿、漏尿、便秘或骨盆疼痛等問題，他提出三大實用原則，避開「骨盆地雷」，享受假期不掃興。

林智佳指出，許多人因擔心途中如廁不便，出發前反覆排尿，反而造成心理緊張。他建議，出發前約30分鐘至1小時如廁即可，並事先規劃每2至3小時可停靠休息的洗手間站點，以建立規律的如廁節奏來降低焦慮。當旅程中出現急尿感時，可嘗試深呼吸、轉移注意力，並輕微收縮骨盆底肌，以緩解不適。

林智佳指出，久坐不僅導致腰痠背痛，也會增加骨盆底肌肉與腹內壓力。他建議，乘車時應每30分鐘至1小時微調姿勢，例如進行骨盆前後輕微擺動、伸展雙腳或轉動腳踝。

林智佳表示，長途旅遊最常見的骨盆地雷組合：「憋尿、攝取含咖啡因或酒精飲料、水分又補充不足」，這些習慣容易刺激膀胱，加重不舒適。他建議外出時應自備水壺，採取少量多次方式補充水分，並減少咖啡、濃茶、酒精及碳酸飲料攝取，以避免夜尿頻繁影響睡眠與遊興。

林智佳指出，已有漏尿、頻尿或骨盆疼痛問題的人，假期間更應留意身體訊號，切勿因擔心漏尿而減少喝水，也不要因行程滿檔而硬撐，春節重點在於團聚放鬆，只要事先妥善規劃行程，並善用姿勢調整與呼吸技巧，便能安心出門、舒服回家。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中