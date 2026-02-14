春遊急尿、頻尿 復健醫師分享3原則假期不掃興

春節出遊，民眾要多加利用國道服務區如廁，不要憋尿。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕春節連假今（14）日登場，民眾返鄉出遊，不少人會長時間乘車，加上作息與飲食改變，身體容易不適。台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳今日指出，長途旅行中，常見頻尿、急尿、漏尿、便秘或骨盆疼痛等問題，他提出三大實用原則，避開「骨盆地雷」，享受假期不掃興。

林智佳指出，許多人因擔心途中如廁不便，出發前反覆排尿，反而造成心理緊張。他建議，出發前約30分鐘至1小時如廁即可，並事先規劃每2至3小時可停靠休息的洗手間站點，以建立規律的如廁節奏來降低焦慮。當旅程中出現急尿感時，可嘗試深呼吸、轉移注意力，並輕微收縮骨盆底肌，以緩解不適。

林智佳指出，久坐不僅導致腰痠背痛，也會增加骨盆底肌肉與腹內壓力。他建議，乘車時應每30分鐘至1小時微調姿勢，例如進行骨盆前後輕微擺動、伸展雙腳或轉動腳踝。

林智佳表示，長途旅遊最常見的骨盆地雷組合：「憋尿、攝取含咖啡因或酒精飲料、水分又補充不足」，這些習慣容易刺激膀胱，加重不舒適。他建議外出時應自備水壺，採取少量多次方式補充水分，並減少咖啡、濃茶、酒精及碳酸飲料攝取，以避免夜尿頻繁影響睡眠與遊興。

林智佳指出，已有漏尿、頻尿或骨盆疼痛問題的人，假期間更應留意身體訊號，切勿因擔心漏尿而減少喝水，也不要因行程滿檔而硬撐，春節重點在於團聚放鬆，只要事先妥善規劃行程，並善用姿勢調整與呼吸技巧，便能安心出門、舒服回家。

