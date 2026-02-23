自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》男性糖友保雄風這樣吃 營養師推3大元素

2026/02/23 20:18

男性想要維持健康的性功能，營養師曾建銘提出多項建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕這是專屬於男人們的重要話題：若小弟弟不大行，該怎麼辦？營養師曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」談到，很多糖友在診間會問：「營養師，最近那方面好像不太行，是不是老了？」其實，這不一定是老了，很有可能是你的血管被血糖醃成了「蜜餞」，變得又黏又脆，導致供血受阻。如果你的血糖像雲霄飛車，你的「小兄弟」當然也會暈車站不起來。

曾建銘表示，想像一下，勃起需要大量的血液瞬間衝進海綿體。健康的血管像是有彈性的橡膠管，一收到訊號馬上擴張充血。但有糖尿病的血管，像是泡在糖水裡的吸管，內壁發炎、卡垢、失去彈性。訊號來了，血管卻「不理你」，血液過不去，當然就只能垂頭喪氣。而且高血糖還會讓神經傳導變慢，就像網路斷線一樣，大腦明明喊了「起立！」，下面卻只收到一半。

營養師的「硬漢」養成菜單

想要重振雄風，別急著去燉鞭湯或吃腰子（小心膽固醇先爆表），你的冰箱裡就有救兵！

血管的「通管劑」：精胺酸 （Arginine）

這東西是人體製造一氧化氮（Nitric Oxide）的原料，一氧化氮就是負責叫血管「放鬆、變大」的指揮官！

可以這樣吃：

1.南瓜子：男人的零嘴首選！每天一小把（約免洗湯匙一平匙），鋅跟精胺酸一次補足。

2.蝦子、蛤蜊：這不是傳說，是真的有效！但記得吃肉就好，不要吸蝦頭（膽固醇在頭部）。

3.雞胸肉、火雞肉：低脂又富含精胺酸，不想變胖的糖友選這個。

血管的「潤滑油」：Omega-3 脂肪酸

血管內壁發炎就像馬路坑坑洞洞，Omega-3 能幫你把路鋪平，讓血流順暢無阻。

你可以這樣吃：

1.每週至少吃 2 次深海魚（鯖魚、秋刀魚、鮭魚）。

2.素食朋友可以吃核桃或亞麻仁油。

荷爾蒙的「發電機」：鋅（Zinc）

曾建銘表示，鋅不僅是胰島素的成分（幫你穩糖），更是合成男性荷爾蒙（睪固酮）的關鍵！糖友因為多尿，鋅流失得特別快。

你可以這樣吃：

1.鮮蚵（牡蠣）：鋅含量冠軍！建議煮湯或清蒸，別吃蚵仔煎（太多太白粉會升糖）。

2.小麥胚芽：加在無糖豆漿裡一起喝，簡單方便。

3.牛肉：瘦牛肉也是鋅的良好來源（一週 1-2 次即可）。

建議可攝取小麥胚芽，以補充鋅。示意圖。（圖取自freepik）

建議可攝取小麥胚芽，以補充鋅。示意圖。（圖取自freepik）

血糖的「煞車皮」：深色蔬菜與進食順序

曾建銘強調，如果血糖沒控制住，吃再多補品都像把錢丟進水裡。

你可以這樣吃：

1.吃飯口訣：菜→肉→飯。先把蔬菜這道「柵欄」架好，延緩糖分吸收。

2.多選深綠色蔬菜、番茄：茄紅素還能保護攝護腺。

迷思破解

曾建銘強調，千萬別喝「補氣藥酒」或「含糖提神飲料」！很多號稱壯陽的藥酒，酒精跟糖分含量都超高。酒精會抑制神經反應（讓你感覺遲鈍），糖分會破壞血管。喝了可能當下覺得熱熱的，但長期下來只會讓「不行」的狀況更嚴重！

曾建銘總結，最好的壯陽藥不是藍色小藥丸，而是「穩定的血糖」。當你的糖化血色素（HbA1c）回到 7% 以下，配合上面教你的「通管飲食」，你會發現不只精神變好，那份屬於男人的自信也會慢慢回來喔！

