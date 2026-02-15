健康網》年菜吃對才開運！ 營養師點名佛跳牆、豬腳最傷身

營養師陳珮淳提醒，年菜不是不能吃，而是要「吃得懂」。她並點名佛跳牆、豬腳最容易造成身體負擔，提醒調整吃法，運氣與健康都能兼顧。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕過年圍爐少不了油飯、佛跳牆、豬腳、全魚與湯圓，象徵開運與團圓，但一桌好意頭，也可能讓油脂與鈉含量悄悄超標。營養師陳珮淳提醒，年菜不是不能吃，而是要「吃得懂」。她並點名2道常見年菜——佛跳牆、豬腳，最容易造成身體負擔，提醒吃法調整，運氣與健康都能兼顧。

佛跳牆、豬腳高油高鈉節制吃

陳珮淳於臉書粉專發文指出，佛跳牆寓意富貴滿堂、好運一次到齊，同時也是多種蛋白質來源，燉煮軟嫩、長輩好入口，但湯頭油脂與鈉含量都高，營養與負擔往往同時存在。建議以吃料為主、少喝湯，也別連續好幾天上桌。此外，豬腳（腿庫）寓意添福添壽、補財庫，屬於高脂、高糖、高鈉組合，滷得越亮越黏，負擔越大。建議吃肉即可、滷汁少沾，避免連續幾餐重複吃，年後多補蔬菜讓身體平衡。

請繼續往下閱讀...

蛋白質優先 糯米甜食收尾聰明吃

陳珮淳表示，清蒸全魚、白斬雞（或油雞）、炒蝦子是相對聰明的選擇，分別象徵年年有餘、家運完整、長壽福氣綿延。優質蛋白質有助修復與循環，但醬汁別泡著吃、沾醬少一點。長年菜代表長壽平安、先苦後甘，富含纖維與植化素，可在大魚大肉間解膩。

此外，油飯代表闔家團圓、蘿蔔糕是好彩頭、湯圓為團圓、圓滿，這3種年菜食物均以碳水為主，不僅糯米黏且難消化，也容易造成血糖波動，油煎與沾醬則會讓熱量與鈉雙高；建議少量攝取，別當主食或消夜。

年菜開運吃3大原則

陳珮淳提醒，團聚享用年菜時，記得：1.先吃魚、雞、蝦等蛋白質；2.搭配足量青菜；3.最後再碰澱粉與甜食，才能穩住血糖。另外，飯後別久坐滑手機，每天走動6,000-8,000步。掌握前晚吃重、隔天吃清；熬夜後補水與蛋白質；大餐之間安排清爽日等飲食原則，身體順，運自然開。年菜聰明吃，好運與身體都能接得住。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法