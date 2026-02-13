健康網》年節零食、禮盒Top10出爐！ 5款必買清單大公開

不到一週就要迎來農曆新年，營養師彭逸珊整理出年節零食與禮盒Top10清單，當季水果橘子等禮盒推薦必買，讓你送禮體面、全家安心吃；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不到一週就要迎來農曆新年，年貨大街熱鬧開跑，不少人也開始採買年節零食與禮盒。究竟哪些好吃又不易造成負擔？營養師彭逸珊整理出年節零食與禮盒Top10清單，其中5款更是她特別推薦的必買選擇，讓你送禮體面、全家安心吃。

5款零食最推薦 堅果、海苔上榜

彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，Top10分為「零食」與「禮盒」兩大類。以零食類來說，蛋捲、肉乾等高油脂、高熱量零食建議酌量購買，相對較健康的品項，則可多準備一些；尤其堅果富含Omega-3脂肪酸，有助抗發炎，也是年節期間較佳選擇之一。

她推薦的5款零食如下：

●無調味堅果：推薦夏威夷豆、核桃，Omega-3脂肪酸豐富，有助抗發炎。

●非油炸海苔：避開高油、重鹹產品，選擇成分越單純越好。

●黑巧克力：避免高糖份款式，享受美味同時控制熱量。

●高纖雀麥、紅薏苡：成分單純，鹹甜口味都有，可直接吃或搭配鮮奶、優格。

●無添加果乾：可直接食用或泡水，偶爾轉換口味也不錯。

5款禮盒無負擔 水果、油品入列

至於禮盒部分，彭逸珊也列出5款較無負擔且實用的選擇：

●銀耳露：幫助補充膳食纖維，全家人都適合飲用。

●滴雞精：富含支鏈胺基酸，可直接飲用或入菜。

●水果禮盒：選擇當季水果，如棗子、橘子等，補充膳食纖維與植化素。

●茶葉、花草茶：可選純茶葉或無咖啡因款式，冬天沖泡暖身。

●油品禮盒：如苦茶油、橄欖油等日常料理用油，實用又貼心。

