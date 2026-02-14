自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》馬年好孕來 備孕、孕期、產後瘦身一次看懂

2026/02/14 16:26

TFC 台北生殖中心主任醫師李怡萱（右）與營養師唐維（左）聯手教戰春節期間聰明飲食訣竅。（TFC 台北生殖中心提供）

TFC 台北生殖中心主任醫師李怡萱（右）與營養師唐維（左）聯手教戰春節期間聰明飲食訣竅。（TFC 台北生殖中心提供）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年新春到來，闔家團圓歡聚，許多夫妻會許下「迎接新生命」的心願。從備孕、懷孕到產後，女性身心經歷連續性變化，「飲食」是貫穿三階段最關鍵的基礎。TFC 台北生殖中心主任醫師李怡萱與營養師唐維聯手教戰、提出黃金攻略，備孕期重在養卵、孕期養胎術關鍵在於分階段補充營養與體重管理，產後重修復、搭配三階段窈窕對策，只要掌握關鍵原則，打造好孕體質，就能「馬年吃出好孕力」，喜迎健康新生命。

關鍵守則 吃原型食物少吃加工品

每到農曆新年，餐桌上總少不了大魚大肉與各式補品，不少準備懷孕或考慮凍卵的女性，常會疑惑：「過年是不是該多進補，才比較容易懷孕？」李怡萱提醒，備孕期的關鍵不在於「補得多」、而在於「補得對」，備孕時期，油膩的東西建議少量，特別是熱量高的零食要少吃，「最重要的核心原則，其實很簡單！吃正常的原型食物、少碰加工食品，就已經掌握七、八成的健康飲食狀態了。」

唐維進一步指出，卵子和身體其他細胞一樣，會受到自由基影響，當氧化壓力過高，就可能影響卵子品質。因此，在備孕與凍卵前的飲食策略上，可從三大方向著手：

第一，補充抗氧化食物：像是莓果類（如藍莓）、深色蔬菜與堅果，不僅富含抗氧化營養素，熱量相對穩定，也有助於體重控制。

第二，選擇優質蛋白質來源：過年聚餐常見高油脂肉類，建議以瘦肉比例高的肉品，或脂肪含量較低的海鮮如魚、蝦作為主要蛋白質來源，減少身體發炎反應。

第三，攝取好的油脂：如鮭魚、橄欖油等富含 Omega-3 脂肪酸的食材，並以低溫烹調為原則，有助於維持細胞健康、提升卵子品質。

李怡萱也提醒，馬年好孕行動不只在飲食，「睡眠品質與壓力管理同樣重要」。她表示，現代人生活壓力大，過年期間又容易面臨親友關心生子進度的無形壓力，「能做的就是讓自己心情放輕鬆，讓身體維持穩定的狀態，這對好孕來說其實非常重要。」

馬年養胎術！孕期飲食指南 體重控制不踩雷

成功懷孕後，許多準媽媽最困擾的問題立刻從「怎麼養卵」變成「今天到底該吃什麼？」
李怡萱指出，孕期並非一套飲食從頭吃到生產，必須依照不同階段調整飲食策略。

懷孕初期：不追求吃多，而是吃得對

懷孕初期是胚胎著床與器官形成的重要階段，但同時也是孕吐最明顯的時期。「如果有孕吐，不需要因為擔心寶寶沒營養而強迫自己大補。」李怡萱醫師說明，此時重點在於避免脫水與體重快速下降，葉酸補充仍然重要，但飲食以清淡、好消化為主即可。

唐維營養師建議，可採少量多餐方式，避免油膩食物，選擇如白吐司、蘇打餅乾、蛋或豆腐等溫和蛋白質來源，幫助身體慢慢適應。

懷孕中期：穩定血糖，避免「一補就胖」

進入中期後，孕吐緩解、食慾回升，卻也是妊娠糖尿病與妊娠高血壓容易出現的關鍵期。李怡萱醫師提醒，這個階段產檢要特別關注血糖、血壓與體重增加速度，飲食上不宜放縱。

唐維補充，中期飲食的核心在於「穩定血糖」，應避免含糖飲料與精緻甜點，搭配高纖蔬菜與優質蛋白質，讓血糖上升更平穩，同時降低孕期併發症風險。

懷孕後期：營養要夠，但不是熱量暴增

到了懷孕後期，胎兒成長速度加快，長輩常提醒要「多吃一點」，但李怡萱醫師強調，這並不代表無限制進補。「吃過量，反而會增加胎兒過大與生產風險。」後期應著重蛋白質、鈣質與鐵質的補充，而非單純增加澱粉與熱量。

體重控制，是為了媽媽與寶寶的長期健康。懷孕期間的體重管理，需依孕前 BMI 個別調整，且不適合減重。李怡萱醫師表示，只要搭配規律產檢、均衡飲食與適度活動，大多數媽媽都能在安全範圍內穩定增重，為順利生產打下良好基礎。

產後怎麼瘦？新手媽咪飲食修復與窈窕對策

生產結束後，許多媽媽迫不及待想恢復身材，但兩位專家強調，產後第一步不是減肥，而是修復。

李怡萱主任醫師也分享自身經驗，「生產後，身體會自然慢慢回到平衡，也很快恢復原本狀態。」她分享自己在整個孕期只增加約六公斤，即使孕期容易孕吐，仍盡量選擇營養食物、維持輕鬆心情，產後要給身體足夠時間修復。

唐維建議，產後瘦身可分為三個階段：

0–3 個月：修復期，不急著減重。

3–6 個月：穩定下降期。

6–12 個月：體態重塑期。

建議以一週約0.5–1公斤的下降速度，最穩定也最不易復胖。

月子餐並非產後發胖的元兇，關鍵在於份量與營養均衡，補充蛋白質有其必要，但油炸、過甜或過量補湯，才是讓體重失控的原因。

李怡萱也提醒，產檢期間有妊娠糖尿病或是子癇前症的媽媽，產後仍需持續追蹤血糖、血壓與生活型態，飲食調整不只為了瘦身，更是長期健康管理的一環。

馬年賀新春，從備孕到產後，把握健康飲食關鍵守則，家人的陪伴也很重要，是備孕與孕期女性走過每個階段最重要溫柔的支持，「吃對、睡好、心情好」養成好習慣、馬上行動，把握三個月黃金備孕期，迎接馬年好運到、也能更添好孕。

