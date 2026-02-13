自由電子報
健康 > 杏林動態

雙和醫院呼籲輕症先掛春節門診 恩主公急診照常

2026/02/13 16:47

雙和醫院響應衛福部健保署政策，春節期間啟動特別門診。（記者翁聿煌攝）

雙和醫院響應衛福部健保署政策，春節期間啟動特別門診。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院於春節期間為避免急診壅塞，雙和醫院採高規格整備，於除夕（16日）至初三（19日）連續4天共24診次，每日上下午時段開設內科、外科、兒科各1診，全天共6個診次的春節門診，此外，其餘春節長假時段（2月14日、20日及21日）維持正常開診，院長李明哲將於大年初一（17日）上午坐鎮外科門診，率領醫療團隊在第一線崗位守護民眾健康。

雙和醫院針對春節常見的上呼吸道感染、急性腸胃炎及各類外傷，院方呼籲輕症民眾優先利用春節門診，不僅能縮短候診時間，更能將寶貴的急診資源留給最需要的急重症患者。

台北慈濟醫院農曆春節期間，2月16日（一）除夕至2月19日（四）初三、2/21（六）初五，門診休診，2月20日（五）初四恢復正常門診，農曆春節傳染病特別門診2月17日（二）初一至2月19日（四）初三。

新店耕莘醫院於除夕（2月16日）提供內科、外科、婦產科、兒科及骨科門診，初一至初三（2月17日至19日）提供呼吸道傳染病疫情特別門診，下午提供呼吸道傳染病疫情特別門診，初三（19日）恢復上午提供內科外科、婦產科、兒科門診。初四至初五（1月20日至21日）春節門診。

恩主公醫院春節假期間，除夕（16日）至初三（19日）門診休診，初一（17日）、初二（18日）及初三（19日）加開傳染病特別門診，初四（20日）恢復正常門診，過年期間急診24小時照常服務。

