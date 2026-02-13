WHO漢生病大使笹川陽平訪樂生 驚訝醫院、漢生院民相處融洽

WHO漢生病大使笹川陽平走訪樂生，與院民話家常；同時對於驚訝醫院、漢生院民相處融洽，感到印象深刻。（樂生醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕1930年創立的樂生療養院是台灣第一間漢生病專責照護醫療機構，院內歷史建築「笹川紀念館」，是1977由日本振興船舶協會的會長笹川良一出資捐贈如今已重修完成，在衛福部次長林靜儀居中牽線下，笹川良一之子、WHO漢生病大使笹川陽平於前日走訪樂生醫院，並與30多位院民話家常，看到漢生院民能與院方相處融洽，笹川陽平感到驚喜又開心。

現年87歲的笹川陽平長期致力於國際公益，擔任WHO漢生病特別大使超過20年，他承襲父親笹川良一志業，把根除漢生病作為他個人畢生的事業，曾走訪全球各地漢生病收容組織、聚落，提供各項協助，而在與走訪樂生與院民互動並參觀樂生園區型建築後，他表示，台灣樂生醫院對院民照護周到完善，醫院與院民相處和諧、互相信賴，這是他走遍全球各地前所未見的。

請繼續往下閱讀...

笹川陽平也提到，對於樂生園區文物保存完善感到驚訝，尤其很訝異樂生園區仍存有上千份包含日治時期的病人身分帳（身分病歷資料），除感念樂生醫院對漢生病患照護外，也了解樂生醫院對於成立漢生病史料館的訴求，承諾會對此提供挹注。

院長王偉傑表示，樂生醫院曾收治超過千名以院為家的漢生病人，院區不只是醫療場域，更是院民的日常生活空間，衛福部與醫院的首要任務就是讓院民得以在完善的醫療照護下安心療養。

衛福部次長林靜儀表示，樂生療養院乘載著台灣公共衛生任務，目前仍持續在防治漢生病上不遺餘力付出，這是歷史上重要且珍貴的一課，衛福部也持續將疾病防治視為首要任務。

WHO漢生病大使笹川陽平走訪樂生，與院民話家常並合影留念。（樂生醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法