免奔波！台大醫院啟用電子處方箋 遠距看診、社區領藥

台大醫院院長余忠仁表示，電子處方箋不只是資訊升級，更是醫療服務思維轉型。（台大醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台大醫院完成電子處方箋建置，成功整合遠距醫療與社區藥局，病人可視訊看診後，以App出示QR code到住家附近藥局領藥，正式實現「遠距看診、社區領藥」新模式，提升就醫與用藥便利性。

為配合健保署推動醫療數位化政策，提升病人就醫與用藥便利性，台大醫院自114年8月成立「電子處方箋建置推動小組」，整合醫療、藥事與資訊團隊，全面投入系統建置與流程優化。歷經近半年規劃與測試，於115年1月12日成功開立首張電子處方箋，並完成院內領藥，象徵系統正式上線。

1月21日，遠距照護中心也成功將電子處方箋交付病人，並由社區藥局完成領藥，驗證院內與藥局端系統順利串接。1月29日更進一步整合遠距醫療，病人透過視訊看診後，由醫師開立電子處方箋，再以台大醫院行動服務App出示QR code，到住家附近社區藥局領藥，真正實現「遠距看診、社區領藥」的新模式。

台大醫院院長余忠仁指出，推動過程中不僅檢視院內流程，也多次與健保署討論資料交換機制，並與社區藥局進行實務介接測試，針對資訊安全與資料格式反覆修正，確保系統穩定與病人用藥安全。健保署署長肯定台大成功完成實務串接，具示範意義。

余忠仁表示，電子處方箋不只是資訊升級，更是醫療服務思維轉型。活動中，實際使用的病人與家屬分享經驗，指出透過遠距視訊與電子處方服務，省去往返醫院時間，對行動不便或需長期用藥者幫助特別明顯。

此次電子處方箋也整合至台大醫院自行開發的行動服務App。病人可即時查詢處方內容，連續處方箋還能預約第2、3次領藥時間，當天只需到櫃檯或Kiosk完成健保卡過卡，即可快速領藥，縮短候藥時間。

台大醫院啟用電子處方箋。（台大醫院提供）

