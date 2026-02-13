健康網》過年打牌久坐代謝慢 研究曝「動腳」餐後降血糖52％

營養師徐慈家指出，長時間久坐會讓肌肉幾乎不消耗血糖與脂肪，循環與代謝功能受影響。提醒過年打麻將久坐，可嘗試動腳運動，促進循環；情境照。（圖取自pakutaso）

〔健康頻道／綜合報導〕過年連假圍爐、打牌、追劇，一坐就是好幾小時，小心代謝也會跟著慢下來。營養師徐慈家指出，長時間久坐會讓肌肉幾乎不消耗血糖與脂肪，血管內皮細胞功能下降，血管擴張能力變差，循環與代謝功能同步受影響。提醒若需久坐時，可嘗試動動腳做運動，或是飲食吃出代謝力，有助促進循環。

比目魚肌伏地挺身降血糖

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，近年受到關注的是，1項坐著就能進行訓練的關鍵肌群。根據2022年刊登於《iScience》的研究指出，採行坐姿做「比目魚肌伏地挺身（Soleus Pushup）」，可讓餐後血糖波動下降約52%、胰島素需求降低約60%，並可顯著提升局部脂肪與葡萄糖氧化。

徐慈家表示，運動方式很簡單，坐姿時腳尖踩地，腳跟規律抬起再放下，不用刻意出力，只要像鐘擺般持續反覆即可。比目魚肌以慢縮肌纖維為主，不易疲勞，適合長時間進行，對久坐的牌桌族、追劇族最合適。

3大營養素吃出循環代謝力

除了動一動，飲食也能幫助維持循環功能。徐慈家提及，久坐會讓血流下降，抑制一氧化氮（NO）生成，使得血管更緊。因此，建議飲食可攝取含黃烷醇（Flavanols）的黑巧克力（70%-85%）、藍莓、草莓或綠茶，有助維持血管擴張能力；以及可從甜菜根、菠菜、芝麻菜等食材獲取的天然一氧化氮前驅物硝酸鹽。

此外，維生素C具抗氧化作用，也可減少久坐造成的內皮氧化壓力，芭樂或奇異果都是不錯的食物選擇。

徐慈家提醒，連假期間可善用簡單方式降低久坐影響，但回歸日常後，仍應讓身體真正動起來才是真正健康策略。

