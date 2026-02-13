自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》過年打牌久坐代謝慢 研究曝「動腳」餐後降血糖52％

2026/02/13 20:34

營養師徐慈家指出，長時間久坐會讓肌肉幾乎不消耗血糖與脂肪，循環與代謝功能受影響。提醒過年打麻將久坐，可嘗試動腳運動，促進循環；情境照。（圖取自pakutaso）

營養師徐慈家指出，長時間久坐會讓肌肉幾乎不消耗血糖與脂肪，循環與代謝功能受影響。提醒過年打麻將久坐，可嘗試動腳運動，促進循環；情境照。（圖取自pakutaso）

〔健康頻道／綜合報導〕過年連假圍爐、打牌、追劇，一坐就是好幾小時，小心代謝也會跟著慢下來。營養師徐慈家指出，長時間久坐會讓肌肉幾乎不消耗血糖與脂肪，血管內皮細胞功能下降，血管擴張能力變差，循環與代謝功能同步受影響。提醒若需久坐時，可嘗試動動腳做運動，或是飲食吃出代謝力，有助促進循環。

比目魚肌伏地挺身降血糖

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，近年受到關注的是，1項坐著就能進行訓練的關鍵肌群。根據2022年刊登於《iScience》的研究指出，採行坐姿做「比目魚肌伏地挺身（Soleus Pushup）」，可讓餐後血糖波動下降約52%、胰島素需求降低約60%，並可顯著提升局部脂肪與葡萄糖氧化。

徐慈家表示，運動方式很簡單，坐姿時腳尖踩地，腳跟規律抬起再放下，不用刻意出力，只要像鐘擺般持續反覆即可。比目魚肌以慢縮肌纖維為主，不易疲勞，適合長時間進行，對久坐的牌桌族、追劇族最合適。

3大營養素吃出循環代謝力

除了動一動，飲食也能幫助維持循環功能。徐慈家提及，久坐會讓血流下降，抑制一氧化氮（NO）生成，使得血管更緊。因此，建議飲食可攝取含黃烷醇（Flavanols）的黑巧克力（70%-85%）、藍莓、草莓或綠茶，有助維持血管擴張能力；以及可從甜菜根、菠菜、芝麻菜等食材獲取的天然一氧化氮前驅物硝酸鹽。

此外，維生素C具抗氧化作用，也可減少久坐造成的內皮氧化壓力，芭樂或奇異果都是不錯的食物選擇。

徐慈家提醒，連假期間可善用簡單方式降低久坐影響，但回歸日常後，仍應讓身體真正動起來才是真正健康策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中