土城長庚達文西機器手臂手術突破千例 高階醫療在地化

新北市立土城醫院達文西微創手術破千例，新北市副市長劉和然（中）到場致意。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立土城醫院自2023年3月成立「機器手臂微創手術中心」以來，持續深耕高階微創醫療服務，至今年2月正式突破達文西機器手臂手術1千例，3年就達成重要里程碑，新北市副市長劉和然表示，土城醫院達文西手術在短時間內突破千例，彰顯新北市在高階醫療技術及整體醫療服務能量，市府與土城醫院攜手合作，讓市民在地即可享受先進、安全的醫療照護，實踐「在地醫療、即時照護」的核心政策。

土城醫院院長賴旗俊指出，達文西手術突破千例不僅是數量上的突破，更是醫療團隊長期深耕與制度化經營的成果，整合長庚體系豐富的臨床經驗與市立醫院貼近社區的優勢，以醫學中心標準提供市民高品質先進醫療服務。

請繼續往下閱讀...

土城醫院達文西手術中心主任劉忠一指出，除達成千例里程碑外，今（2026）年2月引進全新一代「達文西單孔（Single-Port）機器手臂系統」，該系統為去年通過衛生福利部核可的最新機型，單孔手術僅需1至2個小切口完成，傷口更小，術後恢復更快，生活品質更優，且適用於多科別多元手術，持續提升病患術後滿意度。

第4代達文西系統已經讓許多外科手術都能達到微創效果，但單孔機器手臂系統可以讓傷口數目更少，適合用於身體上位置更深處或比較狹窄區域的器官，包括攝護腺、甲狀腺、腎上腺、咽喉區、膽囊、肺臟、腹股溝疝氣、小型子宮肌瘤、腸道小型腫瘤等手術。

新北市副市長劉和然嘗試操作達文西單孔機器手臂系統。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法