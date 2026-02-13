健康網》戒重鹹不用犧牲美味！ 營養師：做對5件事輕鬆減鈉

營養師老辜表示，減鹽生活不是單純拿掉鹽，建議日常飲食掌握增加酸味、善用香草、鮮味等5件事，有助降低對重鹹口味的依賴，也能降低慢性病風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減鹽不代表食物就會變清淡、變難吃，透過味覺調整與烹調技巧，在保留風味的同時，其實也能有效降低鈉攝取。對此，營養師老辜表示，所謂減鹽生活，不是單純拿掉鹽，而是在味覺感受、食品結構、營養平衡與行為調整上，多方考量後擬定出調整策略。日常飲食只要掌握增加酸味、善用香草、鮮味等5件事，有助降低對重鹹口味的依賴，也能降低慢性病風險。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，鹽在食品加工、保鮮與味覺強化中有多重功能，並非單純調味而已。想讓減鹽變成長期習慣，以風味替代結合減鹽行為，這樣的調整策略效果最好。因為味覺對鹽的敏感度，其實會隨習慣改變，逐步降低鹽量可重新設定味覺閾值，減少對重鹹口味的依賴；建議可從下5件小事著手。

●增加酸味：酸味能刺激味蕾，並增強食物清爽度。在沙拉、燉菜或已減鹽的湯品中，加入適量檸檬汁或醋可增強整體風味，而不會增加鈉負擔。此外，酸味也有助於提升風味層次與食慾，補償鹹味降低造成的味感不足。

●善用天然香料：新鮮或乾燥的迷迭香、百里香、薄荷、羅勒等香草，以及黑胡椒、辣椒粉、肉桂等辛香料，都能提升料理風味。尤其天然香氣與味覺交互作用，可強化鹹味感受，減少對鹽的依賴。

●運用天然鮮味：鮮味（Umami）是鹽以外的另一種味覺來源，可善用天然鮮味含量高的食材，如番茄、洋蔥、乾香菇、昆布等，作為鹹味替代基底，提升料理風味。研究指出，鮮味可減少人們對鹽的依賴，尤其是在湯、燉菜或醬汁中。

●逐步減少鹽量：逐步降低鹽量，有助於調整味覺偏好，減少對高鹽味道的依賴。行為科學指出，相較於一次性大幅減鹽，漸進式減鹽更能長期維持。每週減少5%–10%鹽量，逐步減鹽可讓味蕾重新校正。

●延後加鹽：加熱造成水分蒸發與風味濃縮，過早加鹽易導致最終鈉含量超標。因此，建議等完成烹調後，再微調鹹度。

老辜強調，戒掉重鹹不容易，但無論處於減鹽的哪個階段，建議每日努力控制鹽攝取量≤5克，以降低慢性疾病的負擔。也許有一天，你也能發掘原型食物的原始滋味，其實比想像中更美味。

