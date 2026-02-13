自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》戒重鹹不用犧牲美味！ 營養師：做對5件事輕鬆減鈉

2026/02/13 16:47

營養師老辜表示，減鹽生活不是單純拿掉鹽，建議日常飲食掌握增加酸味、善用香草、鮮味等5件事，有助降低對重鹹口味的依賴，也能降低慢性病風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師老辜表示，減鹽生活不是單純拿掉鹽，建議日常飲食掌握增加酸味、善用香草、鮮味等5件事，有助降低對重鹹口味的依賴，也能降低慢性病風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減鹽不代表食物就會變清淡、變難吃，透過味覺調整與烹調技巧，在保留風味的同時，其實也能有效降低鈉攝取。對此，營養師老辜表示，所謂減鹽生活，不是單純拿掉鹽，而是在味覺感受、食品結構、營養平衡與行為調整上，多方考量後擬定出調整策略。日常飲食只要掌握增加酸味、善用香草、鮮味等5件事，有助降低對重鹹口味的依賴，也能降低慢性病風險。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，鹽在食品加工、保鮮與味覺強化中有多重功能，並非單純調味而已。想讓減鹽變成長期習慣，以風味替代結合減鹽行為，這樣的調整策略效果最好。因為味覺對鹽的敏感度，其實會隨習慣改變，逐步降低鹽量可重新設定味覺閾值，減少對重鹹口味的依賴；建議可從下5件小事著手。

增加酸味：酸味能刺激味蕾，並增強食物清爽度。在沙拉、燉菜或已減鹽的湯品中，加入適量檸檬汁或醋可增強整體風味，而不會增加鈉負擔。此外，酸味也有助於提升風味層次與食慾，補償鹹味降低造成的味感不足。

善用天然香料：新鮮或乾燥的迷迭香、百里香、薄荷、羅勒等香草，以及黑胡椒、辣椒粉、肉桂等辛香料，都能提升料理風味。尤其天然香氣與味覺交互作用，可強化鹹味感受，減少對鹽的依賴。

運用天然鮮味：鮮味（Umami）是鹽以外的另一種味覺來源，可善用天然鮮味含量高的食材，如番茄、洋蔥、乾香菇、昆布等，作為鹹味替代基底，提升料理風味。研究指出，鮮味可減少人們對鹽的依賴，尤其是在湯、燉菜或醬汁中。

逐步減少鹽量：逐步降低鹽量，有助於調整味覺偏好，減少對高鹽味道的依賴。行為科學指出，相較於一次性大幅減鹽，漸進式減鹽更能長期維持。每週減少5%–10%鹽量，逐步減鹽可讓味蕾重新校正。

延後加鹽：加熱造成水分蒸發與風味濃縮，過早加鹽易導致最終鈉含量超標。因此，建議等完成烹調後，再微調鹹度。

老辜強調，戒掉重鹹不容易，但無論處於減鹽的哪個階段，建議每日努力控制鹽攝取量≤5克，以降低慢性疾病的負擔。也許有一天，你也能發掘原型食物的原始滋味，其實比想像中更美味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中