健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》染髮恐致膀胱癌？ 泌尿醫示警4重點：別在浴室染

2026/02/13 16:01

懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，根據國外研究，個人染髮與罹患癌症其實並無顯著關聯，但也提醒染髮應掌握4重點，尤應注意別在不通風的浴室染；情境照。（圖取自Freepik）

懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，根據國外研究，個人染髮與罹患癌症其實並無顯著關聯，但也提醒染髮應掌握4重點，尤應注意別在不通風的浴室染；情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕染髮是否會增加罹癌風險，一直是不少人關心的話題。對此，懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，根據1項國外研究指出，個人染髮與罹患癌症之間其實並無顯著關聯；真正需要警覺的是美髮從業人員，因其罹患膀胱癌的風險比一般人高。日常想要安全染髮，提醒應掌握4重點，尤應注意染髮環境是否通風良好，避免待在密不通風的浴室。

呂謹亨於臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，早期染髮劑確實含有會導致膀胱癌的「芳香胺」（Aromatic amines），但1980年代以後，歐美與台灣法規都已禁止使用含芳香胺成分的產品。因此，無須以早期研究推論現今產品風險。

他進一步說明，2020年發表於權威醫學期刊 《BMJ （英國醫學期刊）》 的1篇研究，追蹤11萬7千名美國女護理師長達36年。結果發現，個人使用永久性染髮劑，與膀胱癌、腦癌、大腸癌、腎臟癌等，並無顯著的正相關。

此外，美髮師每天吸入化學揮發物、皮膚接觸染劑頻率，是一般人的幾百倍。流行病學資料顯示，理髮師和美髮師罹患膀胱癌的風險，確實也較高。

針對安全染髮指南，呂謹亨也整理出4個重點：

戴手套、通風好：染髮前應戴上手套，選擇通風良好的處所，切勿在密閉浴室染髮。

頭皮隔離要做好：染髮前塗隔離液，減少染劑接觸頭皮，雖然頭皮吸收量有限，但多一層保護會好。

遵守接觸時間：依產品使用說明書內容進行染髮，不要以為染的時間越久越好，藥劑停留越久、吸收量也越多。

染後多喝水、排尿：多喝水與多排尿是預防泌尿上皮癌的黃金準則，染劑的代謝物最終會經由腎臟到膀胱，多喝水可稀釋尿液中的化學物質濃度，減少它們停留在膀胱的時間。

