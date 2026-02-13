自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症免疫療法新突破！科學家找到基因密碼 讓T細胞恢復戰力

2026/02/13 14:14

最新研究指出，透過調控特定的基因開關，能讓陷入耗竭狀態的免疫細胞重新恢復識別並攻擊腫瘤的能力，為癌症免疫治療帶來新突破。圖為癌細胞示意圖。（圖取自ingimage）

最新研究指出，透過調控特定的基因開關，能讓陷入耗竭狀態的免疫細胞重新恢復識別並攻擊腫瘤的能力，為癌症免疫治療帶來新突破。圖為癌細胞示意圖。（圖取自ingimage）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 癌症免疫療法對固態腫瘤（實體癌）的療效常受到限制，主因在於負責攻擊的免疫細胞會陷入「耗竭狀態」。最新研究指出，科學家已找出一組關鍵的基因調控機制，能讓原本因長期作戰而功能衰退的免疫細胞，在實驗中重新恢復攻擊腫瘤的能力，為癌症精準治療開闢新路徑。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項研究成果由索爾克研究所（Salk Institute）等多個頂尖團隊合作完成，並發表於權威期刊《自然》（Nature）。研究團隊指出，人體內的「CD8殺手T細胞」是抗癌主力，但在面對癌症或慢性感染這類長期抗戰時，這些殺手細胞往往會因為持續受到刺激而後繼無力，進入一種醫學上稱為「T細胞耗竭」（T cell exhaustion）的功能低下狀態。

過去科學界難以區分健康的記憶T細胞與耗竭的T細胞，因為兩者外觀高度相似。但這次研究團隊透過繪製詳細的「基因地圖」，終於破解了細胞決定要「長期作戰」還是「功能衰退」的關鍵轉折點。

研究團隊鎖定了兩個名為ZSCAN20與JDP2的關鍵轉錄因子。實驗顯示，當科學家透過基因調控技術「關閉」這些因子時，原本已經耗竭的T細胞在實驗中顯示出顯著的功能恢復，能重新識別並有效攻擊腫瘤。

北卡羅來納大學助理教授鍾凱（H. Kay Chung，譯音）指出，透過撥動特定的基因開關，團隊發現真的能讓T細胞恢復殺死腫瘤的功能，同時還保留長期的免疫記憶。這意味著這些經過調控的細胞不僅當下能作戰，未來還能持續提供免疫保護，降低癌症復發機率。

為固態腫瘤治療開闢新方向

這項發現解決了目前固態腫瘤免疫治療的瓶頸。現有的CAR-T等細胞療法對血液癌症效果顯著，但在實體腫瘤中常因細胞快速耗竭而失效。若能應用此機制，未來的免疫細胞將能被設計成具備「持久戰力」的超級戰士。

儘管研究成果令人振奮，專家強調目前實驗主要在小鼠模型與實驗室階段獲得證實。要將這項技術安全應用於人體臨床治療，仍需進一步的安全性評估與開發。

