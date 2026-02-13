5旬女肝斑誤當黑斑 自費療程越打越黑花冤枉錢

呂賴穎醫師強調，黑斑種類繁多，應接受皮膚專科醫師檢查，制定客製化療程，重拾肌膚健康。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕50歲的陳小姐近來臉上出現黑斑，約3個月前到醫美診所買療程打斑，卻越打越黑，且皮膚開始出現敏感與泛紅，讓她相當困擾，趕緊前往皮膚科門診就診，經診斷後才確診為肝斑，在口服藥物與外用藥物的控制下，肝斑情況獲得改善，讓她開心又能美美的見人。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心醫師呂賴穎表示，肝斑又名「赭色斑」，好發於中年亞洲與黑人女性，分佈於雙頰、眼周、額頭等處，其誘發因子包括口服避孕藥、遺傳、懷孕、陽光等。肝斑治療相當不易，傳統使用三合一外用藥膏與防曬、酸類煥膚、複合式雷射治療、皮內注射與口服傳明酸等，都是研究證明有療效的方式，但若用過高能量雷射或不正確治療方式，就會造成肝斑發作反黑的效果。

呂賴穎提醒，雖然看起來都是黑斑，但是黑斑有百百種。常見的黑斑種類包括曬斑：曬太陽後會在頭部、臉部、手臂等處出現圓褐型斑點，邊緣清晰可見，可使用美白產品（果酸、傳明酸、杜鵑花酸或對苯二酚美白藥膏）與除斑雷射治療（皮秒雷射、脈衝光雷射等）。若型如曬斑但顏色不規則，還要考慮皮膚黑色素癌的可能性。

雀斑：為淡褐色的片狀小點聚集於雙頰與鼻部，可出現在臉、手與背部。其與遺傳有關，但也可由陽光誘發。夏天時雀斑顏色會變深，冬季時會變淡，但曬斑較不會因季節而改變顏色，以除斑雷射治療（如皮秒雷射）效果良好。

另外還有顴骨母斑：又稱「Hori’s nevus」，好發於亞洲女性顴骨區域的藍棕色色素斑。其成因不明，可能是錯置的黑色素在胚胎發育時被留置於真皮層，經過陽光、賀爾蒙或慢性發炎等刺激而誘發出來。治療可使用正確波長的除斑雷射，但需要多次治療，反黑的風險也較高。太田母斑：好發於亞洲人與黑人，為藍灰色分佈於臉部三叉神經第一、二節的先天色素斑，為胎記的一種，若不治療其色素會伴隨終身，嚴重影響孩童的人際與社交關係。

呂賴穎強調，黑斑種類繁多，唯有接受皮膚專科醫師的皮膚健康諮詢與膚況檢查後，才能制定較為客製化的治療療程，重拾肌膚的新生與健康。

