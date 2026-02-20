自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》肚子的肥肉也困擾你嗎？網紅醫談內臟脂肪

2026/02/20 08:19

春節期間吃遍大量美食，你也胖了，對吧？示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

春節期間吃遍大量美食，你也胖了，對吧？示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也是這樣嗎？有些人即便飲食健康且有運動，卻仍然難以減掉頑固的腹部脂肪，腹部總是圍著一圈肉；尤其是內臟脂肪，更加難以對付。春節期間大家狂吃零食，恐怕又要累積更多腹部脂肪；在美國執業的亞裔網紅醫師金里納（Leonid Kim）影片指出，內臟脂肪不僅是儲存的能量，更是一種具備荷爾蒙活性且會引發發炎的組織。金里納說明影響內臟脂肪的關鍵因素及其改善方法。

粒線體（Mitochondrial）

金里納表示，粒線體是細胞的能量工廠。如果粒線體功能弱或數量不足，身體處理脂肪的效率就會降低。內臟脂肪比起皮下脂肪，其粒線體容量更少，因此更容易產生細胞壓力與發炎訊號。想提升粒腺體，金里納提出2項建議：

多做有氧運動。所有有氧運動都有幫助，但增加強度能更快提升粒線體數量。

高強度訓練。研究顯示，衝刺間歇訓練 （Sprint Interval Training） 達到效果所需的時間比普通耐力訓練少4倍。但需要循序漸進。建議久坐者先從每週 2-3 次、每次 20-30 分鐘的散步開始，4-6 週後再加入高強度訓練。

荷爾蒙平衡（ormone Balance）

女性的雌激素能保護身體避免內臟脂肪堆積。在更年期期間，隨著雌激素下降，脂肪會轉向腹部堆積。至於男性，睪固酮低下會帶來內臟脂肪的增加。

睡眠品質（Sleep Quality）

金里納強調，睡眠不足會直接導致內臟脂肪增加。即便體重沒有明顯變化，缺乏睡眠的人內臟脂肪也會顯著上升。睡眠不足會使飢餓素（Ghrelin） 增加22%，同時降低瘦素（Leptin）等飽足感荷爾蒙，導致每天多攝取約300大卡，且這些熱量更容易堆積在腹部。

金里納提醒，想要解決很簡單：每晚保持 7-9 小時睡眠；固定作息時間，睡前 1-2 小時避免藍光，最後在早晨接觸陽光以調節生理時鐘。

最後金里納總結，除了飲食和運動，優化粒線體功能、維持荷爾蒙平衡以及確保充足睡眠，是解決頑固腹部脂肪的高效率關鍵。

