喝錯等於白喝！研究揭護腦咖啡「黃金杯數」與常見地雷

最新研究顯示，每天喝2至3杯含咖啡因的咖啡，與較低失智風險相關；但專家提醒，若改喝「低咖啡因咖啡」，恐無法獲得相同的保護關聯。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你每天早晨那杯咖啡，可能真的對大腦有幫助，但如果你改喝低咖啡因，或一天灌好幾杯，效果恐怕會打折，甚至白喝。

《紐約時報》報導，一項追蹤長達40年的大型研究發現，適量攝取含咖啡因的咖啡或茶，與較低失智風險相關，認知測驗表現也相當於延緩了大腦約7個月的退化速度；但喝錯種類、喝過量，都不會再加分。

許多人擔心影響睡眠而改喝「低咖啡因咖啡」（Decaf），但研究顯示，這與失智風險降低之間的關聯性並不明顯。

研究團隊指出，真正與失智風險降低相關的，是飲品中的咖啡因，而不是咖啡或茶本身。研究第一作者、麻省總醫院（Mass General Brigham）神經流行病學家王丹尼爾（Dr. Daniel Wang）表示，若為了「健康」而改喝無咖啡因咖啡，可能就失去了這層潛在的「護腦加成」。

不是越多越好 超過兩杯半不再加分

研究也打破「多喝更補」的迷思。數據顯示，當咖啡攝取量超過每天約2.5杯後，與較低失智風險的關聯就趨於平緩，並未出現額外好處。

研究者推測，人體對咖啡因及相關活性成分的代謝可能存在上限，因此並非喝越多效果越好。

研究還發現，咖啡因與較低失智風險的關聯性，在75歲以下族群最為顯著。

王博士指出，認知退化往往是數十年的累積結果，若能在中年時期甚至更早就維持適量飲用含咖啡因飲品的習慣，對大腦的潛在保護效益，可能比老年才開始更明顯。

這項發表於權威期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究，追蹤近13萬名護理師與醫療專業人員，期間有超過1.1萬人被診斷出失智症。

即使納入飲食、運動、慢性病史、吸菸等多項變因校正後，適量咖啡因與較低失智風險的關聯仍然存在。不過，專家也提醒，這仍屬觀察性研究，尚無法證實因果關係，原本不喝咖啡或對咖啡因敏感的人，無須勉強開始。

