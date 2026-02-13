賠錢也要做！彰基春節191床加護病房全開 霸氣宣告：來一個救一個

彰基總院長陳穆寬（左）與肯當•迪洛安牧師共同將十字架掛在加護病房，象徵上帝的愛與平安和醫護人員及病人同在。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天週六（14日）起就是9天春節連假了，因應長假期間急重症需求恐增加，醫學中心彰化基督教醫院今天（13日）表示，總院與兒童醫院重症加護病房共191床，春節期間將全數開床，維持急重症醫療量能，確保重症患者有病床可用。

彰基統計上次農曆過年期間，急診每日平均約400人次就診，以流感、呼吸道感染及腸胃炎為主；受氣溫驟降影響，到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者，較上一期同期成長2至3倍，醫護人員負荷明顯加重。院方也觀察，除夕過後急診人潮明顯增加，除部分民眾撐到初一才就醫外，返鄉彰化的人潮眾多，就近就醫者也不在少數。今年因應春節期間可能病人照護需求增加，再增開第三內科加護病房，以增加急重症病人照護量能。

彰基昨天（12日）舉行MICU3加護病房啟用禮拜，由院牧部肯當•迪洛安牧師主禮，她以「全院一張床，有床大家住」為題勉勵團隊，即使這次加護病房的整修擴建是虧本的工作，但是為了病人，「來一個救一個，賠錢也要做！」務實的作法，宣告過年期間彰基總院及兒童醫學中心加護病房全部開床，避免重症病人等不到病床延誤治療。

醫策會副董事長蔡森田出席啟用禮拜時表示，總統賴清德相當關注急診壅塞問題，一再要求改善，也讚揚彰基在總院長陳穆寬親力親為的調度與規劃下，去年（2025）成為國內少數「完全不塞車」的醫學中心。

總院長陳穆寬說，身為雲林、彰化、南投地區唯一醫學中心，急重症醫療是核心任務，即使加護病房擴建與整修成本高、回收有限，仍必須承擔責任。春節期間醫護人員照常輪值，院方也將提供加班補償與相關福利，感謝同仁留守崗位。

新啟用的加護病房採每床獨立隔間設計，並導入電控玻璃，醫護人員可依照治療或探視需求調整透明度，在兼顧隱私下也有助感染控制，同時，每床整合血液透析設備與醫療懸臂系統，減少轉送時間，讓處置更即時。

