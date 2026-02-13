自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

賠錢也要做！彰基春節191床加護病房全開 霸氣宣告：來一個救一個

2026/02/13 12:24

彰基總院長陳穆寬（左）與肯當•迪洛安牧師共同將十字架掛在加護病房，象徵上帝的愛與平安和醫護人員及病人同在。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左）與肯當•迪洛安牧師共同將十字架掛在加護病房，象徵上帝的愛與平安和醫護人員及病人同在。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天週六（14日）起就是9天春節連假了，因應長假期間急重症需求恐增加，醫學中心彰化基督教醫院今天（13日）表示，總院與兒童醫院重症加護病房共191床，春節期間將全數開床，維持急重症醫療量能，確保重症患者有病床可用。

彰基統計上次農曆過年期間，急診每日平均約400人次就診，以流感、呼吸道感染及腸胃炎為主；受氣溫驟降影響，到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者，較上一期同期成長2至3倍，醫護人員負荷明顯加重。院方也觀察，除夕過後急診人潮明顯增加，除部分民眾撐到初一才就醫外，返鄉彰化的人潮眾多，就近就醫者也不在少數。今年因應春節期間可能病人照護需求增加，再增開第三內科加護病房，以增加急重症病人照護量能。

彰基昨天（12日）舉行MICU3加護病房啟用禮拜，由院牧部肯當•迪洛安牧師主禮，她以「全院一張床，有床大家住」為題勉勵團隊，即使這次加護病房的整修擴建是虧本的工作，但是為了病人，「來一個救一個，賠錢也要做！」務實的作法，宣告過年期間彰基總院及兒童醫學中心加護病房全部開床，避免重症病人等不到病床延誤治療。

醫策會副董事長蔡森田出席啟用禮拜時表示，總統賴清德相當關注急診壅塞問題，一再要求改善，也讚揚彰基在總院長陳穆寬親力親為的調度與規劃下，去年（2025）成為國內少數「完全不塞車」的醫學中心。

總院長陳穆寬說，身為雲林、彰化、南投地區唯一醫學中心，急重症醫療是核心任務，即使加護病房擴建與整修成本高、回收有限，仍必須承擔責任。春節期間醫護人員照常輪值，院方也將提供加班補償與相關福利，感謝同仁留守崗位。

新啟用的加護病房採每床獨立隔間設計，並導入電控玻璃，醫護人員可依照治療或探視需求調整透明度，在兼顧隱私下也有助感染控制，同時，每床整合血液透析設備與醫療懸臂系統，減少轉送時間，讓處置更即時。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中