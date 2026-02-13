自由電子報
哈姆立克法接力救回女童 民宿老闆：記得小孩窒息的無助

2026/02/13 12:23

孩子們圍著女童救援，卻不得其法。（民眾提供）

孩子們圍著女童救援，卻不得其法。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕急救技能學得好，永遠都有用。台東金崙一位民宿老闆戴永明，以往小孩曾因異物哽塞、無法呼吸，最後是由旁人以哈姆立克法急救才撿回一命，當時自己的無力感讓他認真學習此法。昨（12）部落一女童因吞下彈珠，因無法呼吸臉已發紫，經多人接力哈姆力克法，最後才在戴永明手中將她救回。

其實昨天下午女童一開始是在遊樂場玩耍時吞下彈珠，女童彎著腰、大哭並跑向同伴，大喊「卡住了！」，同伴則是挖嘴、拍背，現場較年長的女童一見到就大喊「哈姆立克」，將她從背後抱住、予以施救，但最後仍未見效，才抱起小女童轉向大人求救。

由於一直未能見效，加上女童反抗，從原本施救的大人懷中往外跑，當她最後又被大人抓住時已癱軟，原本施救的大人這時才大喊「誰會哈姆立克法！」。這時的戴永明聞聲狂奔出外協助。

戴永明說，自己本在庭院整理花草時聽到求救聲，忽奔赴上前看到鄰居手中抱著癱軟的女童，年約4、5歲的女童臉部已呈現紫色，明顯嚴重窒息，他立即接手抱著女童實施哈姆立克急救法，將卡在女童喉嚨彈珠排除。

戴永明說，其實自己的小孩也曾因異物哽住呼吸道，自己才認真的學習哈姆立克法，「我還記得當時自己的無助」，認為「自己有3個小孩，而且小孩隨時都有這種狀況」，雖然希望用不上，但所幸這次能因此救回部落小孩，「希望大家都能學會，這會受用一輩子」。

首位大人施救，卻因未能成功排除，女童掙扎逃跑。（民眾提供）

首位大人施救，卻因未能成功排除，女童掙扎逃跑。（民眾提供）

拔腿狂奔救人。（民眾提供）

拔腿狂奔救人。（民眾提供）

哈姆立克法施救。（民眾提供）

哈姆立克法施救。（民眾提供）

終於吐出彈珠。（民眾提供）

終於吐出彈珠。（民眾提供）

