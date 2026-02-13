自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

情人節將至！年增12名愛滋感染者 宜縣衛局籲做好安全性行為

2026/02/13 12:31

情人節將至，與伴侶共度浪漫節日的同時，也要注意自身健康的防護。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

情人節將至，與伴侶共度浪漫節日的同時，也要注意自身健康的防護。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者游明金／宜蘭報導〕明（14）天是西洋情人節，也是春節連假開始，宜蘭縣衛生局表示，去（2025）年全國新增確診通報愛滋病毒感染人數1029人，宜蘭縣有12人，民眾在與伴侶共度浪漫節日的同時，也要注意自身健康的防護，做好安全性行為，全程正確使用保險套，不要讓愛滋病等性傳染疾病趁虛而入。

依據疾病管制署監測資料，近年愛滋病毒感染通報雖呈現下降趨勢，惟近6成感染者為15至34歲年輕族群，主要感染原因皆為不安全性行為。另，全國未成年族群（10-19歲）梅毒及淋病確診通報人數逐年攀升，其中雖然男性多於女性，但女性梅毒感染人數增幅多過男性，不可不慎。

宜縣衛生局長徐迺維呼籲，預防性傳染病最重要的是做好相關預防措施，包括全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，宜縣12鄉鎮市衛生所及羅東聖母醫院，均有提供免費匿名愛滋病毒篩檢及諮詢服務。相關醫院資訊請查詢網址。如有相關疑問，可撥打24小時免付費防疫專線1922或宜縣衛生局03-9357011防疫專線洽詢。

另，宜蘭縣衛生局表示，情人節緊接著春節連假，國內外旅遊頻繁，國際上M痘疫情仍然持續，提醒民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動風險場域，宜縣在國立陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院及羅東博愛醫院皆設有M痘疫苗專責門診，請符合接種條件民眾可至衛生局網站「M痘疫苗掛號專區」查詢。

宜蘭縣衛生局提供圖卡，籲民眾做好安全性行為。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣衛生局提供圖卡，籲民眾做好安全性行為。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣衛生局表示，去（2025）年全國新增確診通報愛滋病毒感染人數1029人，宜蘭縣有12人。圖為2025年七夕情人節活動照片，示意圖。（資料照）

宜蘭縣衛生局表示，去（2025）年全國新增確診通報愛滋病毒感染人數1029人，宜蘭縣有12人。圖為2025年七夕情人節活動照片，示意圖。（資料照）

