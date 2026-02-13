自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》味精不是最大地雷！ 改用風味粉恐多吃45％鈉

2026/02/13 18:10

營養師曾建銘表示，許多風味粉本身就有添加鹽，若因擔心味精不健康而改用風味粉，可能在無形中比使用味精時，多攝取45%的鈉；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘表示，許多風味粉本身就有添加鹽，若因擔心味精不健康而改用風味粉，可能在無形中比使用味精時，多攝取45%的鈉；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人擔心味精不健康，做菜時刻意改用雞粉、鰹魚粉或香菇粉提鮮，認為這樣比較天然、比較安全。不過，營養師曾建銘表示，從鈉含量來看，味精未必是最大地雷，若為了健康而改用風味粉，整體鈉攝取量反而可能多吃下45%。

風味調味料被忽略的真相

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文比較常見調味料的數據指出，普通食鹽每公克鈉含量約393毫克，純味精（MSG）約120毫克，而市售風味調味粉，如鰹魚粉、干貝粉，每公克鈉含量約170-175毫克。尤其很多風味粉為了提升口感，本身就添加比例不低的鹽巴。因此，若原本使用味精而改成風味粉，鈉可能在無形中比使用味精多攝取約45%。

使用風味調味料3要訣

曾建銘表示，雖然最推薦大家多用蔥、薑、蒜等「綠燈區」天然食材調味，但若偶爾想提升美味而使用墜機、風味粉時，建議記住以下3招：

高鮮比純味更省量：如果選擇高鮮味精（含有I+G成分），它的鮮度是傳統味精的數倍，用量可更少，整道菜攝取的鈉總量反而能降得更低。

避開「隱形鹽巴」：使用鰹魚粉、雞粉時，因為它們本身鈉含量就比味精高，下鍋後，鹽巴用量就要減半甚至不放，才不會讓血壓悄悄上升。

特殊族群須留心：高血壓或腎臟病患者，不管哪種粉，總量管制最重要；痛風患者尤應避開含有核苷酸（I+G）的高鮮味精，因這類成分代謝後會產生尿酸。

曾建銘強調，「紅燈區」調味料如味精等，並非完全不能使用，而是要聰明調整。加了風味粉，就減少鹽巴，讓味蕾逐漸適應食材本身的鮮甜，健康飲食也能吃出好滋味。

