自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「瘦瘦針」原本是為治療糖尿病研發 醫談5安全關鍵

2026/02/13 20:06

皮膚科醫師宋奉宜分享，大家耳熟能詳的瘦瘦針，原本是用來治療糖尿病的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

皮膚科醫師宋奉宜分享，大家耳熟能詳的瘦瘦針，原本是用來治療糖尿病的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間聚餐多，你擔心體重嗎？許多人想到備受討論的「瘦瘦針」，以為打了就瘦得下來。中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜表示，這類藥物最初其實是為了治療糖尿病而研發的。實際上，醫美界常用的「肉毒桿菌素」，最早竟然是眼科用來矯正斜視的針劑。

宋奉宜表示，當你看完感冒領藥後，發現藥品說明書（仿單）上的用法與醫師交待的完全不同，這種落差是否讓你感到驚訝？這樣「不按牌理出牌」的醫療行為，到底是醫師的創意，還是潛藏的健康風險？宋奉宜深度解析「適應症外使用（Off-label use）」的醫學原理。

什麼是「適應症外使用」？醫師這樣開藥合法嗎？

宋奉宜表示，簡單來說，只要醫師將藥品或治療手段應用於衛福部核准以外的「病症、對象、劑量或給藥途徑」，就屬於適應症外使用。

這種給藥或治療方式合法嗎？宋奉宜解釋，由於疾病種類無窮，但開發新藥的速度有限，某些罕見疾病或特定族群（如嬰幼兒）常面臨缺乏專屬藥物的困境。此時，醫師會根據病理邏輯與最新的科學實證，靈活運用既有藥物，提供無依的患者一種新的希望。這些治療並非「胡亂開藥」，而是在專業判斷下，提供患者最即時、有效的治療方案，是專業且合法的醫療行為。

醫師決定藥物「斜槓」前，必須跨過的3道科學門檻

醫學攸關生死，當然必須是嚴謹的科學判斷。醫師在決定「老藥新用」之前必須經過三道嚴格審核。

1.實證醫學支持：首先必須有權威醫學期刊或臨床數據支持其邏輯。例如1950年代的孕吐藥，因具備抑制微血管增生的特性，後來被轉化為癌症的輔助治療。

2.風險效益評估（高CP值）：藥物的療效必須「顯著大於」潛在副作用。只有確認收益遠高於風險，醫師才會考慮適應症外使用。

3.個體化量身打造：適應症內治療會針對病患的年齡、體質與過敏史調整治療劑量，何況是適應症外使用。宋奉宜醫師強調，現在皮膚科醫師透過顯微影像（皮膚鏡）追蹤治療過程，這種更嚴謹、更密切的監測比對，就是為了確保治療更高效、更安全。

知情同意：透明溝通是醫病信任的基石

由於用法與藥盒說明不一致，醫師有義務向患者仔細說明，提高患者的治療信心與降低風險。身為聰明的病患，建議你在診間確認這 4 件事：

1.為什麼要使用這種藥物？這個問題可以確認醫師有紮實的理論支持。

2.是否有替代方案？若有政府正式核准的適應症內藥物，應優先考慮。

3.該藥物的原有好處與已知風險？對於適應症的了解越多，越能幫助醫病雙方預判效果與預防副作用。

4.需要配合哪些監測？對於藥效與風險的理解，就能制定定期回診、抽血或影像追蹤的各種計劃，這是安全的後備支援。

安全防護網：嚴密監測才是你的「護身符」

宋奉宜說明，適應症外使用確實是醫學進步的重要來源，但因為屬於嘗試性治療，需要更嚴謹的對待：

1.數據比對與追蹤：以外用A酸或抗蟎藥物為例，初期可能出現明顯反應。若醫師能透過顯微影像紀錄比對，就能精準判斷該反應是「藥物的正向作用」還是「不可預期的副作用」，增加治療信心與療程配合程度。

2.從經驗走向標準：當成功案例累積到一定程度，效果獲得醫界公認，政府便可能將其正式納入藥物說明書，成為標準療法。

今天的「非常規」，可能是明天的「標準」

宋奉宜強調，真正的健康來自清醒的選擇。人類疾病無窮，而治療手段有限，因此醫學必然是一個不斷探索的滾動過程。精準選擇的適應症外使用不僅不是違法，還能救治許多暫時無藥可醫的患者。下次領藥時，若發現說明書與病況不符，別急著驚慌，試著與醫師開啟一場科學對話。把專業問題交給醫師，並配合嚴密的監測，才是對自己健康最負責的決定！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中