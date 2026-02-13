健康網》「瘦瘦針」原本是為治療糖尿病研發 醫談5安全關鍵

皮膚科醫師宋奉宜分享，大家耳熟能詳的瘦瘦針，原本是用來治療糖尿病的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間聚餐多，你擔心體重嗎？許多人想到備受討論的「瘦瘦針」，以為打了就瘦得下來。中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜表示，這類藥物最初其實是為了治療糖尿病而研發的。實際上，醫美界常用的「肉毒桿菌素」，最早竟然是眼科用來矯正斜視的針劑。

宋奉宜表示，當你看完感冒領藥後，發現藥品說明書（仿單）上的用法與醫師交待的完全不同，這種落差是否讓你感到驚訝？這樣「不按牌理出牌」的醫療行為，到底是醫師的創意，還是潛藏的健康風險？宋奉宜深度解析「適應症外使用（Off-label use）」的醫學原理。

什麼是「適應症外使用」？醫師這樣開藥合法嗎？

宋奉宜表示，簡單來說，只要醫師將藥品或治療手段應用於衛福部核准以外的「病症、對象、劑量或給藥途徑」，就屬於適應症外使用。

這種給藥或治療方式合法嗎？宋奉宜解釋，由於疾病種類無窮，但開發新藥的速度有限，某些罕見疾病或特定族群（如嬰幼兒）常面臨缺乏專屬藥物的困境。此時，醫師會根據病理邏輯與最新的科學實證，靈活運用既有藥物，提供無依的患者一種新的希望。這些治療並非「胡亂開藥」，而是在專業判斷下，提供患者最即時、有效的治療方案，是專業且合法的醫療行為。

醫師決定藥物「斜槓」前，必須跨過的3道科學門檻

醫學攸關生死，當然必須是嚴謹的科學判斷。醫師在決定「老藥新用」之前必須經過三道嚴格審核。

1.實證醫學支持：首先必須有權威醫學期刊或臨床數據支持其邏輯。例如1950年代的孕吐藥，因具備抑制微血管增生的特性，後來被轉化為癌症的輔助治療。

2.風險效益評估（高CP值）：藥物的療效必須「顯著大於」潛在副作用。只有確認收益遠高於風險，醫師才會考慮適應症外使用。

3.個體化量身打造：適應症內治療會針對病患的年齡、體質與過敏史調整治療劑量，何況是適應症外使用。宋奉宜醫師強調，現在皮膚科醫師透過顯微影像（皮膚鏡）追蹤治療過程，這種更嚴謹、更密切的監測比對，就是為了確保治療更高效、更安全。

知情同意：透明溝通是醫病信任的基石

由於用法與藥盒說明不一致，醫師有義務向患者仔細說明，提高患者的治療信心與降低風險。身為聰明的病患，建議你在診間確認這 4 件事：

1.為什麼要使用這種藥物？這個問題可以確認醫師有紮實的理論支持。

2.是否有替代方案？若有政府正式核准的適應症內藥物，應優先考慮。

3.該藥物的原有好處與已知風險？對於適應症的了解越多，越能幫助醫病雙方預判效果與預防副作用。

4.需要配合哪些監測？對於藥效與風險的理解，就能制定定期回診、抽血或影像追蹤的各種計劃，這是安全的後備支援。

安全防護網：嚴密監測才是你的「護身符」

宋奉宜說明，適應症外使用確實是醫學進步的重要來源，但因為屬於嘗試性治療，需要更嚴謹的對待：

1.數據比對與追蹤：以外用A酸或抗蟎藥物為例，初期可能出現明顯反應。若醫師能透過顯微影像紀錄比對，就能精準判斷該反應是「藥物的正向作用」還是「不可預期的副作用」，增加治療信心與療程配合程度。

2.從經驗走向標準：當成功案例累積到一定程度，效果獲得醫界公認，政府便可能將其正式納入藥物說明書，成為標準療法。

今天的「非常規」，可能是明天的「標準」

宋奉宜強調，真正的健康來自清醒的選擇。人類疾病無窮，而治療手段有限，因此醫學必然是一個不斷探索的滾動過程。精準選擇的適應症外使用不僅不是違法，還能救治許多暫時無藥可醫的患者。下次領藥時，若發現說明書與病況不符，別急著驚慌，試著與醫師開啟一場科學對話。把專業問題交給醫師，並配合嚴密的監測，才是對自己健康最負責的決定！

