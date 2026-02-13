自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》膝關節保健品怎麼選？ 食藥署提醒3重點：別當藥吃

2026/02/13 14:41

食藥署提醒，健康食品本質仍屬食品，不具藥品的治療效果，民眾不應依賴健康食品而取代正規醫療，以免延誤治療，花錢又傷身；情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，健康食品本質仍屬食品，不具藥品的治療效果，民眾不應依賴健康食品而取代正規醫療，以免延誤治療，花錢又傷身；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入高齡社會，膝關節不適已成為銀髮族常見問題，不僅影響行動能力，也可能降低生活品質。為協助民眾選擇適合的健康食品，衛生福利部（下稱衛福部）於2025年7月3日公告「健康食品之膝關節保健功效評估方法」。未來，食品若欲宣稱具有助於緩和輕度膝關節不適效果，必須依該評估方法執行人體食用研究，並經科學結果驗證產品具保健功效，始得向衛福部申請健康食品查驗登記，經核准後取得健康食品「小綠人」標章。

目前衛生福利部公告之健康食品保健功效共有14項，包括「骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質及膝關節保健」等。不過，食藥署提醒，健康食品本質仍屬食品，並不具藥品的治療效果，民眾不應依賴健康食品而取代正規醫療。如有身體不適，仍應循正規醫療管道就醫，以免延誤治療，花錢又傷身。民眾在選購健康食品時，建議注意三點：

1.確認需求：依自身狀況選擇，不必盲目跟風。

2.看清標示：留意建議攝取量、保健功效、成分及警語，避免過量攝取或與自身使用藥物產生衝突。

3.適量攝取：吃多不代表更健康，依建議攝取量食用即可。

健康食品僅能作為日常飲食的輔助，不能取代正餐，更不能當作藥品使用。維持健康最根本的方法，仍須透過均衡飲食、規律運動與正常作息，才是維持健康的最佳保健之道。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1065期

