健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3款經典年菜有交互作用！慢性病人藥當心

2026/02/13 18:48

藥師陳凱威提醒，春節年菜澎湃又應景，但享用年菜之際仍需保持均衡飲食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

藥師陳凱威提醒，春節年菜澎湃又應景，但享用年菜之際仍需保持均衡飲食。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／陳凱威

春節將至，年味漸濃，團圓年菜少不了許多富含吉祥寓意的經典佳餚。然而，對於有特定疾病、服用藥物的病人，務必留意年菜中的食材攝取，以確保藥品療效與疾病控制。

一、 長年菜 vs. 特定抗凝血劑

長年菜象徵平安、吉祥、長命百歲，台灣北部多用刈菜（即芥菜）又象徵「苦盡甘來」南部常用連根的菠菜象徵「有頭有尾」。不過，不論是刈菜或是菠菜皆屬於深綠色蔬菜，富含維生素K，對於服用抗凝血劑華法林（warfarin，如歐服寧、可化凝）的病人可能會影響抗凝血效果，因此避免短時間大量攝取長年菜，以免增加血栓發生風險。

二、 烏魚子 vs. 高尿酸、痛風者

烏魚子象徵多子多孫，春節是最適合享用的時節，然而烏魚子含有高普林，即使非急性發病期的高尿酸或痛風病人，應避免食用，即使僅少量攝取，也應服用足量水分，免得在寒冷天候中更容易使痛風發作。

三、 年糕 vs. 胃腸藥和中藥

年糕象徵年年高升，或煎或炸，或甜或鹹都是經典滋味。但年糕屬於糯米製品，不易消化，對於胃腸敏感、有在服用幫助消化藥物的病人宜謹慎攝取年糕，以免加重消化問題；此外，中醫認為糯米性質「黏滯」，不僅會造成胃脹與消化不良，甚至影響氣血運行，因此不建議服用中藥者同時食用過多年糕。

春節年菜澎湃又應景，但享用年菜之際仍需保持均衡飲食，且適當攝取即可，對於有特定疾病或服用慢性病藥物的病人，飲食突然劇變可能會引發身體負擔，影響藥物治療效果，甚至增加不良事件風險，務必留意，並遵從藥師、醫師、營養師的建議，才能歡喜過新年，也過得健康！

（作者為粉絲專頁「阿威藥師」作者）

藥師陳凱威提醒，3款年菜與藥物有交互作用。（陳凱威提供）

藥師陳凱威提醒，3款年菜與藥物有交互作用。（陳凱威提供）

