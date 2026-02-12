自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

印度立百病毒第1例死亡 護理師感染過世

2026/02/12 23:29
印度立百病毒第1例死亡 護理師感染過世

印度東部西孟加拉邦這家醫院，去年12月以來已發現2例立百病毒（Nipah Virus）疫情。（美聯）

〔中央社〕印度爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，一名護理師在感染後，即便接受治療數週，仍於今天過世，是印度這波立百病毒疫情中，第1個死亡病例。

印度爆發立百病毒疫情後，國家疾病管制中心（National Centre for Disease Control）曾於1月底對外表示，這次發生立百病毒疫情的西孟加拉（West Bengal）只通報了兩起病例，並稱這代表疫情「已及時控制」。

但根據世界衛生組織（WHO）的資料，立百病毒目前尚無藥可治癒，僅能提供支持性療法，由於致死率高達40％到75％之間，許多國家因此憂心忡忡，包括台灣、韓國、尼泊爾、香港、泰國等地都提出若干因應措施，希望避免疫情擴散。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）今天證實，1名感染立百病毒的護理師，已於下午因心臟驟停過世。

印度衛生與家庭福利部表示，西孟加拉今年1月11日通報了兩個立百病毒確診病例，這兩個確診者都是護理師，其中1人今天病逝，她是名護理師，過世前住在加護病房中接受治療。

印度新聞信託社（PTI）報導，那名護理師的病情1月底有好轉跡象，一度不需要倚賴呼吸器；一名官員告訴他們，該護理師是因為多種併發症導致身體狀況惡化，最終於今天下午過世。

今日印度（India Today）報導，那名過世的護理師接受了數週的治療，雖然病毒檢測已呈現陰性，但病況讓人不敢大意，一直住在加護病房好一段時間了，且11日又重新開始使用呼吸器。

印度衛生與家庭福利部曾在1月底表示，該部已經識別、追蹤、監測與確診者有密切接觸的196人，但這些人都沒有出現病徵，病毒檢測結果也呈陰性。

