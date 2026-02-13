健康網》歐美青少年想要射精量更多？網紅醫談風險

現在歐美青少年流行「增加射精量的方法」，網紅醫師蕾娜提醒其風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前歐美青少年流行「T-Maxxing」（睪固酮最大化），引發歐美少男們的容貌焦慮，甚至私下服用睪固酮補充劑想要讓自己看起來更有男子氣概，結果引發一些小意外。不過近期又有新名詞「Nutmaxxing」！據國外網友指出，Nut是美國俚語的「射精」，所以這詞是指：挑戰精液量上限。

泌尿科網紅醫生蕾娜（Rena Malik）在擁有279萬訂閱的頻道，探討網路社群中流行的「Nutmaxxing」現象之餘，同時以科學與醫學角度分析，男性可以怎麼做，讓自己的精液量多一點。該影片在短短3天獲得5萬次點閱

蕾娜表示，「Nutmaxxing」是一個網路合成詞（由 Nut 與 Maxing 組成），指的是透過各種手段（如補充品、飲食、生活習慣）來極大化射精量。這在某些網路論壇上非常流行，參與者會互相分享配方並測量結果。

如何達到 Nutmaxxing？蕾娜分析網路流傳的「聖杯組合（Holy Grail Stack）」，同時提出科學證實有效的方法：

網路流行的補充品組合（聖杯組合）：

卵磷脂（Lecithin）：被網友認為最有效的營養素，理論上能增加分泌腺活動。

非洲刺李（Pygeum）：一種樹皮萃取物，常用於改善攝護腺健康。

L-瓜胺酸/L-精胺酸（L-Citrulline/L-Arginine）：增加一氧化氮，改善勃起硬度。

鋅（Zinc）：對睪固酮生成很重要，但僅對缺乏鋅的人有效。

蕾娜同時提出科學證實有效的方法：

延遲射精（禁慾）： 每禁慾一天，射精量約增加 10-12%，在 3到5 天後不再增加。

充足的水分： 精液9成以上是水。確保尿液呈淡黃色。

強化盆底肌（凱格爾運動）：肌肉強大能讓射精更用力，視覺上看起來更多，且能排空得更乾淨。

健康管理：戒菸（保護生殖器官血管）、控制糖尿病、確保睡眠充足（提升睪固酮）。

蕾娜強調，對大多數女性伴侶來說，射精量的多寡並不直接影響她們的快感。反之，對男性可能有以下優點：

視覺快感：許多男性會有視覺上的興奮。

心理成就感：視為一種「男子氣概」或「性能力」的象徵（儘管醫學上量多不等於生育力強）。

自我優化：參與者將其視為類似改變自我的行為。

與此同時，蕾娜更要強調缺點，以及難以控制的風險。

缺乏科學證據：絕大多數提到的補充品（如卵磷脂）都沒有人體研究，證實能增加精液量。

過度服藥的風險：若一次服用10種以上的補充品，且劑量極高，可能對肝腎造成負擔。

伴侶反感：並非所有伴侶都喜歡大量的精液，有些人甚至會覺得反感或噁心。

解決了「不存在的問題」：正常射精量為 1.5ml 到 7ml；許多人盲目追求成人片的結果，其實那些是特效。

蕾娜最後強調，如果您想嘗試，請先從補充水分、充足睡眠、運動與禁慾開始。如果要嘗試補充品，應一次只吃一種，觀察一、兩個月後再決定是否繼續，切勿購買來源不明或未經第三方認證的產品。

