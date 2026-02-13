自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》歐美青少年想要射精量更多？網紅醫談風險

2026/02/13 21:39

現在歐美青少年流行「增加射精量的方法」，網紅醫師蕾娜提醒其風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

現在歐美青少年流行「增加射精量的方法」，網紅醫師蕾娜提醒其風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前歐美青少年流行「T-Maxxing」（睪固酮最大化），引發歐美少男們的容貌焦慮，甚至私下服用睪固酮補充劑想要讓自己看起來更有男子氣概，結果引發一些小意外。不過近期又有新名詞「Nutmaxxing」！據國外網友指出，Nut是美國俚語的「射精」，所以這詞是指：挑戰精液量上限。

泌尿科網紅醫生蕾娜（Rena Malik）在擁有279萬訂閱的頻道，探討網路社群中流行的「Nutmaxxing」現象之餘，同時以科學與醫學角度分析，男性可以怎麼做，讓自己的精液量多一點。該影片在短短3天獲得5萬次點閱

蕾娜表示，「Nutmaxxing」是一個網路合成詞（由 Nut 與 Maxing 組成），指的是透過各種手段（如補充品、飲食、生活習慣）來極大化射精量。這在某些網路論壇上非常流行，參與者會互相分享配方並測量結果。

如何達到 Nutmaxxing？蕾娜分析網路流傳的「聖杯組合（Holy Grail Stack）」，同時提出科學證實有效的方法：

網路流行的補充品組合（聖杯組合）：

卵磷脂（Lecithin）：被網友認為最有效的營養素，理論上能增加分泌腺活動。

非洲刺李（Pygeum）：一種樹皮萃取物，常用於改善攝護腺健康。

L-瓜胺酸/L-精胺酸（L-Citrulline/L-Arginine）：增加一氧化氮，改善勃起硬度。

鋅（Zinc）：對睪固酮生成很重要，但僅對缺乏鋅的人有效。

蕾娜同時提出科學證實有效的方法：

延遲射精（禁慾）： 每禁慾一天，射精量約增加 10-12%，在 3到5 天後不再增加。

充足的水分： 精液9成以上是水。確保尿液呈淡黃色。

強化盆底肌（凱格爾運動）：肌肉強大能讓射精更用力，視覺上看起來更多，且能排空得更乾淨。

健康管理：戒菸（保護生殖器官血管）、控制糖尿病、確保睡眠充足（提升睪固酮）。

蕾娜強調，對大多數女性伴侶來說，射精量的多寡並不直接影響她們的快感。反之，對男性可能有以下優點：

視覺快感：許多男性會有視覺上的興奮。

心理成就感：視為一種「男子氣概」或「性能力」的象徵（儘管醫學上量多不等於生育力強）。

自我優化：參與者將其視為類似改變自我的行為。

與此同時，蕾娜更要強調缺點，以及難以控制的風險。

缺乏科學證據：絕大多數提到的補充品（如卵磷脂）都沒有人體研究，證實能增加精液量。

過度服藥的風險：若一次服用10種以上的補充品，且劑量極高，可能對肝腎造成負擔。

伴侶反感：並非所有伴侶都喜歡大量的精液，有些人甚至會覺得反感或噁心。

解決了「不存在的問題」：正常射精量為 1.5ml 到 7ml；許多人盲目追求成人片的結果，其實那些是特效。

蕾娜最後強調，如果您想嘗試，請先從補充水分、充足睡眠、運動與禁慾開始。如果要嘗試補充品，應一次只吃一種，觀察一、兩個月後再決定是否繼續，切勿購買來源不明或未經第三方認證的產品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中