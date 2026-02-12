健康網》過年大掃除5動作最危險 醫示警：傷眼恐失明

彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，年節大掃除時，常見清潔劑噴濺、異物飛入、姿勢不良等5種高風險家事，可能讓眼睛受傷或視力受損；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年節將至，家家戶戶都在大掃除迎新年，但你知道嗎？看似平常的家事，其實暗藏傷眼危機！對此，彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，居家進行大掃除時，常見清潔劑噴濺、異物飛入、姿勢不良等5種高風險家事，均有可能讓眼睛受傷。若忽視防護，還可能導致角膜灼傷、異物刺傷，嚴重甚至視力永久受損。

5大危險家事大解析

羅英源於臉書粉專發文指出，年節打掃防範眼睛受傷，應特別留意以下5種高風險傷眼家事：

請繼續往下閱讀...

●使用清潔劑 化學液體噴濺最危險

噴灑浴室清潔劑、漂白水、通樂、玻璃清潔劑時，液體容易反彈噴濺，化學物質一旦進入眼睛會造成劇烈刺痛、灼傷角膜、結膜紅腫。強酸強鹼類清潔劑更可能在短時間內造成嚴重傷害，絕對不能用手揉眼，要立刻大量清水沖洗15分鐘以上。

●掃除灰塵飛揚 異物入眼痛又癢

打掃櫃子頂、冷氣濾網、窗簾時，累積一整年的灰塵、塵蟎、毛髮會大量飛揚。

這些微小異物飛入眼睛，會造成刺痛、流淚、異物感強烈。

●修剪花草樹枝 尖銳物刺傷眼球

過年前整理庭院、修剪盆栽，樹枝、葉片或剪刀都可能意外戳到眼睛。眼睛若遭尖銳物刺傷，可能造成角膜穿刺傷、眼球破裂、眼內出血等嚴重後果。另外，有些植物汁液具有刺激性或毒性，沾到眼睛也會引發發炎。

●長時間彎腰低頭 易眼壓高、眼睛充血

掃地、拖地、擦地板需要長時間低頭，可能會出現眼壓升高的感覺。若眼睛血管充血、脹痛、視力模糊，青光眼體質者風險更高。

●料理年菜油煙爆濺 高溫油滴燙傷眼

過年炸年糕、春捲、煎魚時，熱油容易噴濺，高溫油滴接觸眼睛會造成嚴重熱灼傷，角膜、結膜也會受損且疼痛難耐。此外，油煙、辣椒嗆煙也會刺激眼睛流淚、刺痛、畏光。

此外，羅英源特別提醒，若遭逢上述意外，牢記掌握以下眼睛受傷黃金處理3原則：

1.化學液體噴濺時，立刻以大量清水沖洗15分鐘，且不要揉眼。

2.異物入眼時，眨眼讓淚水沖出，不要用手摳。

3.尖銳物刺傷時，不要拔出異物，應立刻就醫。

羅英源強調，如果出現視力模糊、劇烈疼痛、持續流淚、眼睛無法睜開等症狀，務必盡快前往眼科急診檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法