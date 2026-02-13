健康網》醫：扳機指恢復後 居家運動更重要

不少人困擾於扳機指，土城維力骨科診所院長劉大維介紹部分在急性發炎期過後能做的居家運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受扳機指所苦，手部疼痛到不能做任何事。土城維力骨科診所院長劉大維在臉書專頁「骨力歐爸 劉大維骨科醫師」表示，扳機指（Trigger Finger，狹窄性腱鞘炎）主要是因為手指長期、重複使用，導致肌腱與腱鞘發炎、腫脹，肌腱在滑動時受阻，才會出現「卡住、彈開、疼痛」的狀況。在急性發炎期過後，適度的居家復健運動，對於維持關節活動度、減少卡卡非常有幫助。劉大維介紹部分可以緩解的運動。

一、基礎肌腱滑動運動（最推薦）

目的：讓肌腱在腱鞘內恢復順暢滑動。

請繼續往下閱讀...

原則：慢、輕、不痛。

每個姿勢停 3–5 秒，重複 10 次：

1.直立手掌：五指併攏伸直。

2.勾狀拳（Hook Fist）：只彎曲中、末端關節。

3.大拳頭（Full Fist）：握緊拳頭，大拇指包在外。

4.平台手（Tabletop）：手指根部彎 90°，指尖朝上。

5.直拳（Straight Fist）：指尖貼近掌心根部。

二、手指拉伸與伸展（緊繃時使用）

●後屈拉伸：用另一隻手，輕輕將患側手指往手背方向扳，感覺「微緊」即可，維持 10–15 秒。

●掌心撐開：手掌平放桌面，慢慢把五指張到最大，維持 5 秒，再放鬆。

三、深層橫向按摩（A1 滑車位置）

在手指根部、靠近手掌的位置，摸到壓痛點或小硬塊後：用拇指做垂直於肌腱方向的橫向按摩，力道輕柔即可。每天約 2–3 分鐘。有助於軟化結節、減少摩擦。

復健小撇步與注意事項

●運動前可先泡溫水 10 分鐘

●復健應是「緊繃感」，不是劇痛

●若運動後疼痛明顯加重，請暫停

●紅腫、劇痛的急性期請先休息

●早晨最關鍵！起床時先慢慢活動手指，再開始一天

最後劉大維提醒，扳機指不是一次造成的，復健也需要時間累積效果。如果已經影響到日常生活、反覆卡住或疼痛持續，還是建議讓醫師評估是否需要進一步治療（如注射或其他介入）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法