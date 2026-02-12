自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

金門春節期間醫療機構門診時間 一圖秒懂

2026/02/12 18:11

「115年金門縣醫療機構春節期間門診表」出爐。（擷自金門縣衛生局臉書）

「115年金門縣醫療機構春節期間門診表」出爐。（擷自金門縣衛生局臉書）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局公布春節連假（2/14～2/22）金門縣醫療服務資訊，衛生福利部金門醫院與全縣31家診所在春節期間不同時段，分別提供醫療服務。

衛生局表示，連假期間，金門醫院院本部及烈嶼院區急診室提供24小時服務；洗腎服務部分:金醫院本部2月17日、2月22日休診，烈嶼院區：2月14日、2月15日、2月17日、2月19日、2月21日、2月22日休診。民營傅仰賢診所2月14日至2月21日僅提供洗腎服務。

衛生局指出，2月14日至2月22日全縣提供門診服務的診所資訊，可請前往金門縣政府、衛生局官網最新消息查詢。

衛生福利部金門醫院開診資訊如下：

2/14（週六
上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、耳鼻喉

2/16（週一）
上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、婦產科、骨科、耳鼻喉科、神經內科、泌尿外科

2/17（週二）
上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診

下午：成人傳染病特別門診

2/18（週三）
上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診、外科、婦產科、神經外科
下午：成人傳染病特別門診

2/19（週四）
上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診、外科、耳鼻喉科
下午：成人傳染病特別門診

2/20（週五）
上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、婦產科、耳鼻喉科、泌尿外科

2/21（週六）
上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、耳鼻喉科、神經外科

洗腎服務
院本部洗腎室：2/17、2/22休診，其餘時間正常服務
烈嶼院區洗腎室：2/16、2/18、2/20開設
門診時間：現場掛號上午：08:00～11:00、下午：08:00～15:30
看診時間：上午：08:30～12:00、下午：13:30～16:30

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中