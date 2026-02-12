金門春節期間醫療機構門診時間 一圖秒懂

「115年金門縣醫療機構春節期間門診表」出爐。（擷自金門縣衛生局臉書）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局公布春節連假（2/14～2/22）金門縣醫療服務資訊，衛生福利部金門醫院與全縣31家診所在春節期間不同時段，分別提供醫療服務。

衛生局表示，連假期間，金門醫院院本部及烈嶼院區急診室提供24小時服務；洗腎服務部分:金醫院本部2月17日、2月22日休診，烈嶼院區：2月14日、2月15日、2月17日、2月19日、2月21日、2月22日休診。民營傅仰賢診所2月14日至2月21日僅提供洗腎服務。

衛生局指出，2月14日至2月22日全縣提供門診服務的診所資訊，可請前往金門縣政府、衛生局官網最新消息查詢。

衛生福利部金門醫院開診資訊如下：

2/14（週六）

上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、耳鼻喉

2/16（週一）

上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、婦產科、骨科、耳鼻喉科、神經內科、泌尿外科

2/17（週二）

上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診

下午：成人傳染病特別門診

2/18（週三）

上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診、外科、婦產科、神經外科

下午：成人傳染病特別門診

2/19（週四）

上午：兒童傳染病特別門診、成人傳染病特別門診、外科、耳鼻喉科

下午：成人傳染病特別門診

2/20（週五）

上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、婦產科、耳鼻喉科、泌尿外科

2/21（週六）

上午內科（類流感／流感門診）、外科、小兒科、家醫科（不提供體檢）、耳鼻喉科、神經外科

洗腎服務

院本部洗腎室：2/17、2/22休診，其餘時間正常服務

烈嶼院區洗腎室：2/16、2/18、2/20開設

門診時間：現場掛號上午：08:00～11:00、下午：08:00～15:30

看診時間：上午：08:30～12:00、下午：13:30～16:30

