健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蛋控必學！電鍋蒸水煮蛋撇步 流心、全熟一次懂

2026/02/24 08:16

民眾進行減脂時，經常為自己準備水煮蛋，專家建議，控制加熱時間，便可決定蛋的熟度；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾進行減脂時，經常為自己準備水煮蛋，專家建議，控制加熱時間，便可決定蛋的熟度；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾進行減脂時，經常為自己準備水煮蛋，不少人習慣使用電鍋蒸水煮蛋時，用沾濕的紙巾去蒸。營養師廖欣儀提供電鍋蒸水煮蛋撇步，只要掌握電鍋加熱原理與悶蒸時間，不用紙巾也能輕鬆做出自己喜歡的熟度。

廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，以前她使用電鍋蒸水煮蛋，是用沾濕的紙巾去蒸，後來就不用紙巾，只用少量水來控制熟度。因為電鍋是利用蒸氣加熱，外鍋水蒸發完就會跳起，水越少加熱時間越短，蛋的熟度就越低，因此，我們控制加熱時間，便可決定蛋的熟度。

電鍋蒸水煮蛋撇步

廖欣儀說明作法，在電鍋的內鍋放一個架子，放上雞蛋，鍋內加入少量水，跳起後不要掀蓋，用悶的時間控制熟度。主要關鍵在於，控制悶的時間。簡單來說，悶的時間越長，熟度越高，民眾不妨可以先測試看看，找到自己電鍋的時間。

她提醒，需要注意的是，熟度也會受到其他因素影響。例如冷藏取出的雞蛋，可能需要多悶約30秒至1分鐘；較大顆的雞蛋也需延長時間，多30秒-1分鐘；若一次放入較多顆，整體溫度上升較慢，時間可能增加1至2分鐘。

針對蛋的不同熟度，廖欣儀提到，熟度為流心，外鍋水量約1大匙，悶的時間為6分鐘；熟度為流心，外鍋水量約1大匙，悶的時間為6分鐘；熟度為5分熟，外鍋水量約約1.5大匙，悶的時間為8分鐘；熟度為7分熟，外鍋水量約1.5-2匙，悶的時間為10分鐘；熟度為9分熟，外鍋水量約2大匙，悶的時間為12分鐘；熟度為全熟，外鍋水量約約2.5匙，悶的時間為14分鐘。

廖欣儀總結，從營養角度來看，一顆雞蛋約75大卡，含有約7公克蛋白質，是優質且完整的蛋白質來源。減脂期間每天攝取1-2顆雞蛋通常沒有問題，但也不必過量，可搭配豆製品、魚類等其他蛋白質來源，讓營養更均衡。

