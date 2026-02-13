自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年零嘴也藏「三高」 營養師點名鹹零嘴糖分恐爆表

2026/02/13 07:26

營養師李婉萍提醒，常見過年零食地雷不少，吃下70公克的豬肉乾或鱈魚黑芝麻夾心絲，等於額外攝取5條小糖包的含糖量，十分驚人；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每到農曆春節，家中免不了備有各式應景鹹甜口味零嘴招待親友或自用，一不小心吃過量，高油、高鹽、高糖「三高」也下肚。營養師李婉萍提醒，常見過年零食地雷不少，舉例來說，蛋捲、南棗核桃糕3根（顆）就等於4條糖包，而1小包豬肉絲，不僅含糖量高達6.3條糖包，鈉含量也達每日攝取量的1/3。此外，2把無調味堅果相當於4.5盒小奶油，以為吃健康，其實默默在囤油。

2大零食地雷高糖、高鈉又高油

李婉萍於臉書粉專發文指出，過年零食禮盒其實藏了不少陷阱，以下糖分以一條3.5公克的小糖包、油份以飯店早餐的小盒8公克無鹽小奶油計算，解析常見零食熱量地雷。

零食地雷1：鹹口味零嘴當心 糖份爆表

傳統原味蛋捲一盒3根，含糖約14克，吃掉一盒等於吞下4條糖包。若吃花生醬蛋捲3根，則含糖將近6條糖包。另，一顆重約12-13公克的南棗核桃糕若吃3顆，也有逼近4條糖包的含糖量。此外，很多糖友怕吃甜，特別選擇肉乾、魷魚絲等鹹零食，但其所含精緻糖份也會造成血糖飆。例如：70公克裝的豬肉絲看似不多，但也有6.3條糖包量；若吃下同等重量的豬肉乾或鱈魚黑芝麻夾心絲，等於額外攝取5條小糖包的含糖量；換成40公克魷魚絲，糖份則與4.7條糖包相當。

李婉萍也提醒，以上相同份量的鹹口味零食，每種都將近有2公克食鹽的鈉含量，以低鹽飲食5公克來看，輕而易舉就把每日攝取量的1/3都吃下肚，高血壓患者不可輕忽。

零食地雷2：越吃越涮嘴 小心默默在喝油

李婉萍並提及，另一個要注意的是用油量。除傳統原味蛋捲一盒3根熱量接近一碗飯，脂肪含量相當於2盒小奶油。80公克鱈魚黑芝麻夾心絲，也等於攝取1.3盒小奶油的油量。

至於最容易讓人忽略油脂分量和熱量的是堅果，以2把、60公克的無調味的綜合堅果來說，等於多吃了半個炸雞腿便當，脂肪含量接近4.5盒小奶油，三酸甘油酯值過高或高血脂症者尤須特別注意攝取量。

地雷零食這樣吃不踩雷

李婉萍強調，想要吃得開心又健康，應掌握以下5原則：

1.正餐後少量淺嚐。

2.建議搭配柑橘類水果食用，並且多喝水幫助緩解口乾舌燥或上火。

3.為平衡零食中過多的鈉，建議挑選含有較多鉀離子的茶或是吃香蕉。

4.正餐之外，若吃了年糕等澱粉含量較高的零食，飯、麵等主食宜減量，控制醣類與總熱量。

5.建議選擇天然食材加工製成的品項，如海苔、小魚乾、天然水果乾等，相對較健康。

