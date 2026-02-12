自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》臭豆腐名店飄味住戶焦慮拔髮 精神醫教3招穩定身心

2026/02/12 17:06

健康網》臭豆腐名店飄味住戶焦慮拔髮 精神醫教3招穩定身心

「玉里橋頭臭豆腐」台北店成了惡鄰，有一名民眾焦慮都把頭髮拔光了。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，失眠焦慮持續兩週以上、功能明顯受損或出現失控行為。（取自玉里橋頭臭豆腐臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「玉里橋頭臭豆腐」台北店成了惡鄰，有住戶批只要聞到這種臭味，焦慮都把頭髮拔光了。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，臨床上這並不罕見：當「刺激強、持續久、又無法逃離」，身體會長期維持警報狀態，壓力荷爾蒙上升，睡眠被破壞，情緒調節能力下降。

玉里橋頭臭豆腐在花蓮是人氣店，到台北插旗營業，讓台北人趨之若騖，但人氣旺到店面臭味四散，中山區北安路一帶的民眾不時向北市府投訴，去（2025）年被環保局開罰58.5萬元。據了解，業者也一再休業改善，但住戶不時反映還是臭。甚至有一人因異味造成焦慮且快把頭髮拔光。

王紹丞表示，不愉快氣味即使未必有毒，也可能與壓力、心理困擾與生活品質下降相關。很多人以為味道只是「主觀不喜歡」，但在身心科的臨床裡，長期、不可控、無法逃離的刺激（噪音、異味、震動、光害）常會變成一種「環境壓力源」。研究指出，不愉快氣味即使不具毒性，也可能引發壓力反應、影響情緒與身體狀態。近年的系統性回顧也整理出：工業或環境異味暴露與生活品質下降、壓力、心理困擾、焦慮或憂鬱相關症狀之間，常見有關聯。

而這名拔髮民眾若出現「忍不住拔髮」等行為，王紹丞指出，需警覺可能與拔毛癖（拔髮症）有關；它常在焦慮或緊張時用拔髮暫時降壓，事後又更自責，形成惡性循環。治療上可透過習慣逆轉訓練、情緒辨識與壓力管理介入，必要時合併藥物處理共病焦慮或憂鬱；美國著名醫院Mayo Clinic亦將習慣逆轉訓練列為核心治療之一。

他也建議，病患在自我照護上，先救睡眠與可控感：記錄異味強度與發作時段、建立可休息的低暴露空間、以慢吐氣呼吸放鬆降低生理警覺；白天規律日照與步行10-20分鐘，有助穩定生理節律。同時透過合法管道反映並保留客觀紀錄，避免衝突讓壓力加倍。

倘若病患的失眠焦慮持續兩週以上、功能明顯受損或出現失控行為，建議盡早至身心科/精神科就醫評估（有時需要短期藥物或非藥物治療介入）。如有急性自傷念頭，也可撥打衛生福利部1925安心專線，取得24小時免付費支持與轉介協助。

