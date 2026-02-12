自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》情人節想浪漫深度交流 男人味太重？醫談GG臭味

2026/02/12 21:40

不少男人經常有陰莖異味濃厚，甚至包皮發炎之困擾；泌尿科醫師陳鈺昕建議，可考慮割包皮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕情人節將至，正準備跟另一半來個「深度交流」，老被嫌棄味道不對？診間來了個病患，職業是業務平時都在外東奔西跑，下半身常乾了又濕、濕了又乾，每次想跟另一半親密卻總被各種藉口婉拒。「明明我才剛洗過澡阿，為什麼還是被說臭？」

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」表示，男性陰莖正常會有淡淡的體味或輕微汗味，氣味主要來自於汗腺、皮脂腺分泌結合後的味道；一般人在清潔後應無明顯異味；若出現酸味、魚腥臭或起司味等刺鼻味道，則需特別留意是否遭到感染。

洗澡了還是很臭 為什麼？

不少男性想問，我明明洗了還是臭？陳鈺昕提出下列可能性。

包皮過長：包皮跟龜頭之間的縫隙容易藏汙納垢，包皮垢若不徹底清潔會累積發酵，發出難聞氣味、甚至引起感染。

汗腺發達： 人體鼠蹊部的汗腺發達，尤其在潮濕悶熱的環境中，汗水與皮脂相結合後，被細菌分解後容易產生異味。

尿液殘留：尿尿後未擦拭或沒把餘尿抖乾淨，尿液接觸到空氣或皮膚後細菌分解產生氨氣（阿摩尼亞），即散發尿騷味。

個人衛生：性行為或自慰後沒把身上的精液、體液清洗乾淨，在體液與細菌的混合作用下，變質發酵產生異味。

不換內褲：內褲穿了太久不更換，分泌物日積月累附著在內褲上，長期下來成為細菌的培養皿，散發難聞氣味。

病菌感染：若已有發炎（如包皮龜頭炎、尿道炎）或病菌感染（淋病、披衣菌、念珠菌），除了臭味之外還會伴隨紅腫癢、異常分泌物等。

如果有反覆發炎、癢痛、紅腫困擾，或曾自行擦藥但症狀反覆者，建議尋求泌尿科醫師進一步治療。

擺脫GG臭名該怎麼做？

陳鈺昕提出3項建議：

徹底清潔，維持乾爽：洗澡時翻開包皮，使用清水或適度使用「弱酸性」的私密處專用洗劑清洗包皮內側與龜頭，擦乾後把包皮推回原位。

衣著透氣，定期換新：日常穿著透氣內褲，排尿後確實擦乾、保持私密處乾燥，並定期3-6個月更換新內褲。

杜絕感染，一勞永逸：若想降低包皮反覆發炎或泌尿道感染風險，建議可透過割包皮來改善因清潔困難、細菌滋所產生的異味困擾。

陳鈺昕同時說明割包皮的優點：

清潔超簡單：細菌滋生空間減少，減少包皮垢堆積和發炎的機會。

降低感染風險與改善氣味：割包皮後陰莖表面的厭氧菌（通常是惡臭的來源）會顯著減少。

性傳染病預防：世界衛生組織指出，割包皮可有效降低HIV、人類乳突病毒（HPV）及潰瘍性性病（如梅毒）的感染風險。

性生活品質上升：可以降低龜頭敏感度、延長性行為時間。

恢復期間短：選擇合適的手術方式，不僅傷口美觀且術後恢復時間短。

