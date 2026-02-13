自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》廚房3毒物煮沸也殺不死！ 醫警告：傷血管、害肝腎

2026/02/13 11:52

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物，如過年的堅果糖、炸物油，若聞到油耗味代表已敗壞；示意圖。（圖取自freepik）

瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物，如過年的堅果糖、炸物油，若聞到油耗味代表已敗壞；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕廚房隱形毒物比你想得還可怕，甚至連煮沸也無法殺死！瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，許多人認為食物冰著就不會壞、稍微過期沒關係，其實廚房中放置過久的食材與老舊鍋具，常是造成慢性發炎、腸道敏感，甚至加重身體負擔的元凶。尤其受潮結塊的粉類與乾貨類、有油耗味的油脂與堅果類、刮痕累累的鍋具與容器，均應直接丟棄，因其所含毒素即使煮沸也無法被破壞，還可能傷害肝腎與血管健康。

廚房斷捨離3大原則

歐瀚文於臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文表示，很多人捨不得丟東西，提醒廚房中的食材或鍋具，若放置過久或出現刮痕，均應趁著年節大掃除進行斷捨離。因其可能產生耐高溫、煮沸也難以完全破壞的黴菌毒素，以及來自老舊鍋具或受污染乾貨的重金屬，若吃下恐對身體造成危害。因此，他也特別列出以下3大斷捨離原則，才能把健康留下來、毒素掃出門。

粉狀與乾貨類受潮結塊直接丟

台灣氣候潮濕，花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉、中藥材等，一旦開封太久，非常容易滋生黃麴毒素或赭麴毒素。只要發現粉末結塊、變色或有霉味，應立刻丟棄，因黴菌毒素非常頑強，高溫烹煮也無法破壞，吃下肚直接傷肝、傷腎。

油脂與堅果類有油耗味別吃

油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物。過年的堅果糖、炸物剩下的油、開封半年的食用油，若聞到一股油耗味，代表油脂敗壞。吃下這種油，等於是在身體裡點火，不僅會造成慢性發炎，更是破壞血管健康的元凶。

鍋具與容器類刮痕累累快換掉

這點常被忽略，沾鍋塗層剝落或有深刮痕，會釋放全氟化合物（PFAS）甚至鋁等重金屬。美耐皿或塑膠盒表面霧化、有刮痕，容易藏污納垢，遇熱更可能釋出塑化劑與環境荷爾蒙。

此外，歐瀚文也建議，進行斷捨離之後，再購買年貨時，謹記「買小不買大，買鮮不買俗」原則，尤其是堅果、花生粉、果乾類等食材，盡量買單次或一週內能吃完的小包裝。另，提醒應盡量選擇可以看見內容物的真空包裝，避免買到散裝、來源不明的乾貨，降低重金屬殘留風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中