健康網》廚房3毒物煮沸也殺不死！ 醫警告：傷血管、害肝腎

〔健康頻道／綜合報導〕廚房隱形毒物比你想得還可怕，甚至連煮沸也無法殺死！瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，許多人認為食物冰著就不會壞、稍微過期沒關係，其實廚房中放置過久的食材與老舊鍋具，常是造成慢性發炎、腸道敏感，甚至加重身體負擔的元凶。尤其受潮結塊的粉類與乾貨類、有油耗味的油脂與堅果類、刮痕累累的鍋具與容器，均應直接丟棄，因其所含毒素即使煮沸也無法被破壞，還可能傷害肝腎與血管健康。

廚房斷捨離3大原則

歐瀚文於臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文表示，很多人捨不得丟東西，提醒廚房中的食材或鍋具，若放置過久或出現刮痕，均應趁著年節大掃除進行斷捨離。因其可能產生耐高溫、煮沸也難以完全破壞的黴菌毒素，以及來自老舊鍋具或受污染乾貨的重金屬，若吃下恐對身體造成危害。因此，他也特別列出以下3大斷捨離原則，才能把健康留下來、毒素掃出門。

●粉狀與乾貨類受潮結塊直接丟

台灣氣候潮濕，花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉、中藥材等，一旦開封太久，非常容易滋生黃麴毒素或赭麴毒素。只要發現粉末結塊、變色或有霉味，應立刻丟棄，因黴菌毒素非常頑強，高溫烹煮也無法破壞，吃下肚直接傷肝、傷腎。

●油脂與堅果類有油耗味別吃

油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物。過年的堅果糖、炸物剩下的油、開封半年的食用油，若聞到一股油耗味，代表油脂敗壞。吃下這種油，等於是在身體裡點火，不僅會造成慢性發炎，更是破壞血管健康的元凶。

●鍋具與容器類刮痕累累快換掉

這點常被忽略，沾鍋塗層剝落或有深刮痕，會釋放全氟化合物（PFAS）甚至鋁等重金屬。美耐皿或塑膠盒表面霧化、有刮痕，容易藏污納垢，遇熱更可能釋出塑化劑與環境荷爾蒙。

此外，歐瀚文也建議，進行斷捨離之後，再購買年貨時，謹記「買小不買大，買鮮不買俗」原則，尤其是堅果、花生粉、果乾類等食材，盡量買單次或一週內能吃完的小包裝。另，提醒應盡量選擇可以看見內容物的真空包裝，避免買到散裝、來源不明的乾貨，降低重金屬殘留風險。

