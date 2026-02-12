自由電子報
健康網》春節大魚大肉怎麼吃 三高病友全攻略

2026/02/12 21:56

過年餐餐大魚大肉，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，三高病友一定要注意年菜及零食的攝取。圖為台南桂田酒店外帶年菜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕春節飲食要精巧，尤其是慢性病患，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，這些美食可能會成為健康的隱憂，要懂得聰明選擇、適量攝取，就能在歡聚時光中兼顧健康。

陳韻婷在臉書專頁「振興醫院 - CHGH」分享，每到過年年節聚餐，餐桌上總少不了大魚大肉與各式零食。以下是慢性病患飲食注意事項：

●糖尿病：
糖友最需要注意的是澱粉類食物，年節常見的米糕、油飯因為使用糯米，升血糖的速度比白米飯更快，容易造成血糖急速上升。佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子、玉米、地瓜、馬鈴薯等根莖類，也都是澱粉來源。建議糖友在過年期間選擇清湯，避免勾芡或含大量澱粉的湯品，並且控制主食份量，搭配蔬菜增加纖維攝取量，才能讓血糖更穩定。

●高血壓：
患者則要特別警惕鹽分。紅燒、滷製、醬燒、煙燻料理往往含有大量鈉，湯品更是需要小心，因為普林與鹽分會集中在湯中，若反覆加熱，鹹度更高。建議少喝湯，並盡量去除豬皮、雞皮或魚皮，以減少鈉的攝取。選擇清淡的烹調方式，才能避免血壓升高。

●高血脂：
佛跳牆、排骨湯、雞湯等料理中常含有大量動物油脂，容易增加心血管負擔，高血脂患者要格外注意。煮湯後建議撈除表面浮油，肉類選擇瘦肉或魚肉，避免三層肉、五花肉等肥肉。油炸、糖醋等高油高熱量的料理也應盡量少吃，才能保護心血管健康。

此外，在過年聚會打牌聊天時，零食幾乎是不可或缺的配角。陳韻婷表示，瓜子、洋芋片、餅乾、果乾、蜜餞、糕點等常常一不小心就吃過量。其實，只要掌握「小包裝、少量、分食」三大原則，就能享受美味又兼顧健康。

●堅果：雖然是健康食材，但熱量不低，每日建議一到兩湯匙即可。

●糕點：蛋捲、小泡芙、肉鬆餅、蛋黃酥等含較多糖與飽和脂肪，建議分食，拳頭大小的糕餅分成四份，小塊糕點分成兩份。

●替代選擇：薄片肉乾鹹度較低，海苔則屬紫菜類蔬菜，建議選擇原味烘烤或薄鹽口味，小包裝會更合適。

陳韻婷特別提醒蔬菜的攝取，蔬菜纖維能幫助消化，減少血糖與血脂的負擔。建議至少做到蔬菜、澱粉、蛋白質1：1：1的均衡攝取。若能遵循「211原則」，即蔬菜多於澱粉與蛋白質，就能讓飲食更健康。

