健康網》假髮底座選錯、佩戴超時 醫曝頭皮傷很大 過年更掃興

戴假髮已蔚為風尚，皮膚科醫師盧俊瑋仍叮嚀，原本就落髮嚴重族群，更要留意扣夾，以免過度摩擦造成二度傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕戴假髮已蔚為風尚，假髮族要護好頭皮，皮膚科醫師盧俊瑋指出，掌握住4個關鍵，可以美美過馬年，但一旦頭皮出現持續性搔癢、灼熱感、滲液結痂」，代表頭皮已在求救，應立即停止佩戴並尋求皮膚科醫師協助。

盧俊瑋表示，台灣濕熱就算是冬天，還是會出現悶熱現象，佩戴假髮時也要留意濕熱天氣，可能會引發脂漏性皮膚炎、毛囊炎，嚴重者甚至會產生異味或膿皰。以下是佩戴假髮4大關鍵，別不放在心上：

●控制黃金佩戴時數：

建議每日佩戴時間不要超過8-10小時。回家後應第一時間卸除假髮，讓頭皮有足夠的「透氣」時間。

●挑選「底座」重於「髮絲」：

選購時，內襯材質比髮絲美觀更重要。建議選擇全手織（Hand-tied）或通風網眼較大的底座，能大幅降低熱氣堆積。

●清潔頻率的誤區：

假髮不需天天洗，通常1-2週清洗一次即可。但重點在於「假髮洗1週，頭皮洗天天」，絕對不能因為戴假髮就忽略頭皮的日常清潔。

●分散固定位置：

使用固定扣的民眾，應定期微調夾取的位置，避免單一區域的毛囊長期承受物理拉扯壓力。

尤其是落髮重的假髮族，盧俊瑋表示，對於皮囊及頭皮健康，要比一般人更加留意，特別小心假髮尺寸過緊、固定扣長期夾在相同位置，或因過度摩擦，會導致真髮毛囊受損，產生不可逆的「牽引性脫髮」，讓本就稀疏的頭髮情況惡化。

