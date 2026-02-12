自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓「少吃鹽」就好？網紅醫提建議

2026/02/12 20:26

部分有高血壓的人，可能以為只要「不要吃太多鹽，攝取過多鈉」就好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

部分有高血壓的人，可能以為只要「不要吃太多鹽，攝取過多鈉」就好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分有高血壓的人，可能以為只要「不要吃太多鹽，攝取過多鈉」就好；如果你也這麼認為，可以參考在美國執業的亞裔網紅醫生金里納（Leonid Kim）的看法與建議。金里納在57.3萬位訂閱的頻道上，透過影片深入探討了高血壓的真正成因，並指出：傳統上僅關注「減少鹽分（鈉）」的建議往往是不夠的。該影片在短短2天內便獲得9萬人次觀看。

為什麼只減鹽 通常不夠？

金里納表示，在健康的身體中，如果攝取過多鈉，腎臟會自動排出多餘的鈉和水分以維持血壓平衡。如果減鹽後，血壓依然居高不下，代表的是：問題不在於你吃了多少鹽，而是身體如何處理鹽。金里納提出高血壓的三大隱藏驅動因素：

鎂（Magnesium）缺乏：鎂能幫助血管舒張。缺乏鎂時，血管會過度收縮，導致血壓升高。現代飲食中精製糖與加工食品過多，會導致鎂從尿液中流失。

胰島素（Insulin）過高：當胰島素水平持續偏高（如胰島素阻抗或糖尿病），腎臟會強迫保留鈉和水，進而推升血壓。減少加工碳水化合物和糖分，比單純限鹽更能有效降低血壓。

果糖與尿酸（Fructose & Uric Acid）：攝取過多果糖會產生尿酸，尿酸會抑制幫助血管放鬆的一氧化氮，使血管變硬。

關鍵的營養平衡：鉀（Potassium）

金里納表示，鉀不僅能幫助血管放鬆、促使腎臟排出多餘的鈉，還能安定腦部神經系統，減少壓力激素分泌。現代飲食普遍「高鈉低鉀」，這種失衡是血壓升高的主因之一。

關於如何調整，金里納提出3項建議：

飲食調整：優先攝取富含鎂與鉀的食物，如深綠色蔬菜（菠菜）、豆類、堅果；根莖類（馬鈴薯、地瓜）、番茄、小黃瓜。

補充品：對於許多人來說，適量補充鎂可能有助於降低血壓，但建議先諮詢醫師。

生活方式：減少精製糖與加工食品，能同時解決胰島素阻抗與高尿酸問題。

最後金里納總結，高血壓通常不是單一原因造成的，而是多種生理壓力（如營養缺乏、代謝異常）共同作用的結果；應儘早處理這些因素，避免血管永久硬化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中