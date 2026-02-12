健康網》高血壓「少吃鹽」就好？網紅醫提建議

部分有高血壓的人，可能以為只要「不要吃太多鹽，攝取過多鈉」就好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分有高血壓的人，可能以為只要「不要吃太多鹽，攝取過多鈉」就好；如果你也這麼認為，可以參考在美國執業的亞裔網紅醫生金里納（Leonid Kim）的看法與建議。金里納在57.3萬位訂閱的頻道上，透過影片深入探討了高血壓的真正成因，並指出：傳統上僅關注「減少鹽分（鈉）」的建議往往是不夠的。該影片在短短2天內便獲得9萬人次觀看。

為什麼只減鹽 通常不夠？

金里納表示，在健康的身體中，如果攝取過多鈉，腎臟會自動排出多餘的鈉和水分以維持血壓平衡。如果減鹽後，血壓依然居高不下，代表的是：問題不在於你吃了多少鹽，而是身體如何處理鹽。金里納提出高血壓的三大隱藏驅動因素：

鎂（Magnesium）缺乏：鎂能幫助血管舒張。缺乏鎂時，血管會過度收縮，導致血壓升高。現代飲食中精製糖與加工食品過多，會導致鎂從尿液中流失。

胰島素（Insulin）過高：當胰島素水平持續偏高（如胰島素阻抗或糖尿病），腎臟會強迫保留鈉和水，進而推升血壓。減少加工碳水化合物和糖分，比單純限鹽更能有效降低血壓。

果糖與尿酸（Fructose & Uric Acid）：攝取過多果糖會產生尿酸，尿酸會抑制幫助血管放鬆的一氧化氮，使血管變硬。

關鍵的營養平衡：鉀（Potassium）

金里納表示，鉀不僅能幫助血管放鬆、促使腎臟排出多餘的鈉，還能安定腦部神經系統，減少壓力激素分泌。現代飲食普遍「高鈉低鉀」，這種失衡是血壓升高的主因之一。

關於如何調整，金里納提出3項建議：

飲食調整：優先攝取富含鎂與鉀的食物，如深綠色蔬菜（菠菜）、豆類、堅果；根莖類（馬鈴薯、地瓜）、番茄、小黃瓜。

補充品：對於許多人來說，適量補充鎂可能有助於降低血壓，但建議先諮詢醫師。

生活方式：減少精製糖與加工食品，能同時解決胰島素阻抗與高尿酸問題。

最後金里納總結，高血壓通常不是單一原因造成的，而是多種生理壓力（如營養缺乏、代謝異常）共同作用的結果；應儘早處理這些因素，避免血管永久硬化。

