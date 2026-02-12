健康網》過年情緒快崩盤 身心科醫曝臨床版「生存指南」

過年避免風暴，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，3保守則，可以好好度過新年。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕要過年了，不少上班族狀況不是很好。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞表示，當上班族憂憂地吐出：「醫師，我最近很怕醒來。」這句話聽起來像一句感性句子，但在診間，它常常是警訊，可能是嚴重焦慮、憂鬱，甚至是倦怠到出現自我否定與逃避感。

王紹丞表示，面對這類個案，他會給3個建議：

●把睡眠救回來：過年最怕「白天硬撐、晚上爆炸」。睡眠不是奢侈，是情緒穩定的地基。

●把壓力拆小塊：他會請個案把腦內待辦清單分成「必做、可做、可延後」，年前先完成必做，其他留到年後再談，因為人不是機器。

●設定「情緒急救」：例如每天固定10分鐘走到戶外、做兩輪呼吸放鬆、或簡單伸展。不是為了變快樂，而是讓身體從警報模式降下來。

還有一類型是老闆級的，為了發年終、周轉資金、出貨與收款，壓力大到心悸失眠。王紹丞也會要這類型的個案先穩住睡眠、降低心悸與驚恐感，避免身體耗竭導致判斷力下降。再建議個案，建立風險界線，請個案他列出「不能再退讓的底線」，例如：再怎麼忙也要吃一餐熱的、每天至少有一段不接電話的時間、過年期間至少安排半天真正休息。因為越是責任重的人，越需要被提醒：休息不是背叛，是續航。

王紹丞分享，臨床版「過年生存指南」也有3個原則，可以好好度過這個新年：

●先保命：睡眠、吃飯、出門曬光，過年很多情緒崩盤，從來不是因為一句話，而是因為連續好幾天沒睡好、亂吃、悶在室內。先把身體顧好，情緒才有餘裕。

●先保心：把界線講清楚，不用講得贏，你不需要在年夜飯上證明自己是對的。你只需要保護自己不要被捲進情緒風暴。最實用的一句話是：「我知道你是關心我，我先去休息一下，我們改天再聊。」離開不是沒禮貌，是自我保護。

●先保關係：把期待放到合理，不用一次解決一輩子的問題，過年不是家庭治療現場。很多家人多年累積的摩擦，不會因為一頓飯就和解。個案能做到的是：少一點引爆、多一點緩衝；少一點硬碰、多一點轉移焦點。

