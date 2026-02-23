健康網》火鍋湯頭升級秘訣 專家揭3食材又濃郁又營養

又到了吃鍋季節，農糧署建議可以將南瓜、芋頭、番茄熬煮成濃郁系火鍋，這3種食材也是營養師極為稱讚的營養食材。（取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕又到了吃鍋的季節，農糧署力薦3種濃郁系食材，讓火鍋更添風味，南瓜、芋頭、番茄，這三種食材下鍋，熬煮成濃郁系火鍋。

「鮮享農YA - 農糧署」教戰在挑選食材，可以試試以下品種，這些農改場的品種，煮起來別有一番風味：

●南瓜

台灣產的阿成或阿嬌品種，水分較多，久煮也能維持完整，口感綿密清甜好營養。

營養師李婉萍：南瓜非蔬菜，而是屬全穀根莖類，又稱金瓜，含有有助於血糖穩定控制的「鉻」，「鉻」能增強胰島素的活性，讓血糖更順利進入細胞產生能量。

●芋頭

建議挑選大芋頭（母芋）品種，像是檳榔心芋、高雄1號等，切大塊慢煮，鬆軟濃香好迷人。

營養師黃君聖：芋頭對腸道也很友善。膳食纖維和抗性澱粉正好是腸道好菌喜歡的食物，對平常排便不順、腸胃蠕動慢的人來說，是很不錯的澱粉選擇。再加上它幾乎不含油脂，用對烹調方式，其實一點都不負擔。

●番茄

建議選擇果肉飽滿的大顆牛番茄，軟化後會釋放大量湯汁，使湯頭滋味更濃郁。

營養師趙函穎：維生素A、維生素C、維生素E、β-胡蘿蔔素、富含鉀，膳食纖維含量高，可謂高纖低卡的營養食材。

