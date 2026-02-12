自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》余天自爆與李亞萍分房睡 醫談分房睡關鍵 記得做1事

2026/02/12 15:22

余天透露，與李亞萍分房睡近2年。（資料照）

余天透露，與李亞萍分房睡近2年。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕由綜藝天王胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於北流登場，余天是首日壓軸。日前李亞萍自爆失智，余天受訪時否認，強調老婆只是健忘，隨即他又自爆夫妻分房睡近2年，引發熱議。根據睡眠醫師劉才睿指出，晚上睡不好可能暴躁易怒，容易與另一半發生爭執，長期下來恐引發身心症風險。他提醒，當夫妻決定分開睡前，溝通清楚是為了讓彼此更好。

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日在北流登場。余天是首日的壓軸，要與兒子搭擋演出，前陣子李亞萍自爆失智，余天在受訪時否認，強調老婆只是健忘，隨後余天也透露，李亞萍只是愛碎念，在家裡沒事就愛找他吵架，夫妻倆已分房近2年。此話一出，又引起關注，夫妻親密議題浮上檯面。

睡不好會破壞夫妻感情

事實上，傳統觀念認為夫妻不應該分房睡，只要分房睡代表感情會變淡。然而，睡眠醫師劉才睿在「睡眠減肥專家劉才睿醫師」網站上曾表示，近年來，國外興起一股「睡眠離婚」（Sleep Divorce）風潮，不是夫妻兩人真的離婚，只是夫妻分開睡，不用再忍受被另一半搶被子、翻來翻去、打呼或作息不同的困擾。

劉才睿說明，睡不好容易身心失衡，破壞雙方感情。假設是因為生理因素，藉由分房睡來幫助提昇睡眠品質，當有了好的睡眠，脾氣變好了，夫妻關係自然也會更好，而且，還多了個人空間。

分開睡前清楚傳達：只想睡好覺

不過，劉才睿提醒，當夫妻決定分開睡前，必須明確的讓對方知道，分開睡並不是想與對方分離，而是想讓彼此更好，要真誠且清楚傳達自己只是想睡個好覺。取得共識後，日常生活中要持續維持親密關係，或是多花點時間在睡覺前後享受彼此陪伴的親密時刻。

劉才睿總結，若要以一句話來形容睡眠離婚的精髓就是，「親愛的！我們不只要一起慢慢變老，更要讓彼此過得更好」。

