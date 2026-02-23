健康網》巧克力囊腫一定要開刀？ 醫談評估5方向

不少女性聽到自己有巧克力囊腫，總憂心是否需手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性苦於巧克力囊腫。桃園愛群婦產科院長謝耀德在Thread「謝耀德醫師」談到，「巧克力囊腫一定要開刀嗎？」是在門診最常被問到的問題之一。很多人一聽到卵巢囊腫就很害怕，擔心不處理會不會愈來愈嚴重。事實上，不是每一顆巧克力都需要馬上開刀。

謝耀德表示，臨床上通常會評估幾件事：

●大小是否持續變大。

●疼痛有沒有影響生活。

●是否正在備孕、計畫懷孕。

●卵巢功能（AMH）目前的狀態。

●超音波下看起來是否結構單純。

對很多人來說，穩定追蹤與藥物控制，反而是對卵巢最溫柔的。因為開刀雖然能處理囊腫，但巧克力囊腫有著強烈的「沾黏」特性，因而開刀可能同時帶走一部分的卵巢功能。根據國內外研究，開巧克力囊腫，平均會使AMH掉30-60%。

因此謝耀德提醒，醫師不會只看有沒有囊腫，而是更在意「現在的妳需要什麼？」 有些人適合觀察及用藥；有些人適合手術（可搭配術前凍卵、凍胚）；也有人，現在最重要的是保留生育力。

謝耀德表示，沒有哪一個選擇是標準答案，只有對當下的妳來說最好的決定。如果你正在為巧克力囊腫焦慮，請記得和醫師充份討論，為自己的做一個謹慎而溫柔的選擇。

