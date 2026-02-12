迎春遇感冒、焦慮、腸胃差？雨水節氣「養生攻略」一次看

足三里穴是春季保養常按穴位之一。（羅凱陽醫師提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕迎春時節卻總覺得濕氣重、腸胃弱、情緒悶悶的？其實和「雨水」節氣有關。中醫師提醒，雨水過後氣溫回升卻忽冷忽熱，濕氣漸重，養生關鍵在祛濕、健脾與顧陽氣。

春雨綿綿，萬物甦醒。相傳古時大地乾旱，有勇者登神山祈雨，感動掌管河海的龍王，於是降下甘霖滋潤大地，也象徵春天正式展開。「雨水」是24節氣中的第2個節氣，代表降雨開始、陽氣漸升。不過，氣溫雖慢慢回暖，天氣卻常忽冷忽熱，加上濕氣轉重，身體也容易跟著出狀況。

彰化馬光中醫診所羅凱陽醫師指出，雨水節氣養生重點在「祛濕、健脾、顧復陽氣」。從五行來看，雨水屬木，對應肝，木氣升發旺盛，容易影響脾胃運作，因此春天常見情緒與腸胃問題。

首先是情緒波動。由於日照仍偏少、氣候濕冷，容易出現肝氣鬱結或生發過度，讓人感到焦慮、易怒、疲倦、專注力下降，甚至有季節性低落的情況。第二是腸胃不適。寒濕交替使「濕邪」困脾，常見胃脹氣、消化不良、腹瀉、慢性腸胃炎復發或排便不乾淨等症狀。第三則是季節性感冒。冷暖溫差大、寒濕偏重，是寒濕型感冒的好發時節。

民間也流傳不少雨水習俗，例如「接雨水」祈福，象徵天降甘露；或如杜甫詩句「夜雨剪春韭」，描繪春雨夜晚採韭待客的溫馨場景，都與節氣息息相關。

想改善濕氣困擾，羅凱陽提供3招日常保養法。第一是健脾祛濕茶，可用黨參5g、炒白朮5g、白茯苓5g、製陳皮4g與紅棗2粒，熱水悶泡10分鐘或煮沸飲用，有助健脾化濕。第二是薑鹽足浴。以約40~45℃溫熱水加入薑片與粗鹽，水位泡至小腿肚或膝蓋以下，每次15~20分鐘，可驅寒促進循環。第三是穴位保養，包括小腿外側的足三里穴，有助改善水腫與調節代謝；耳部三焦穴，可通調水道；以及大腿內側的董式通腎穴，有助宣通下焦、加強腎氣。

羅凱陽提醒，雨水時節，別只顧賞花迎春，更要顧好脾胃與情緒，讓身體跟上春天的腳步。

雨水保養三大穴道。（羅凱陽醫師提供）

情緒低落、易怒，羅凱陽提醒可能與肝氣升發有關。（羅凱陽醫師提供）

