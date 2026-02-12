自由電子報
吃年菜也要看「藥」臉色？ 抗凝血劑服用者定時、定量安心圍爐

2026/02/12 10:21

神經內科醫師尹居浩提醒，服用傳統抗凝血劑的病友，請與醫師配合，建立規律的飲食習慣。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕82歲的林老太太好不容易從中風康復，為了怕再次中風而乖乖吃藥，結果發現，平常愛吃的香菇不能多吃，營養的花椰菜被列入黑名單，連過年想應景吃個「長年菜」（芥菜）討吉利，都被兒女緊張地制止。這種「看藥臉色吃飯」的日子，讓她感到相當沮喪。

台北榮總新竹分院神經內科主任尹居浩指出，目前臨床上最常「與食物打架」的傳統口服抗凝血劑，稱為「香豆素」（Warfarin）。它的運作原理很簡單： 人體內的「維生素K」是幫助血液凝固的重要角色。香豆素的作用，就是透過「抑制」維生素K，讓血液比較不容易凝固，進而達到預防血栓、避免中風的效果。

尹居浩表示，服用香豆素的飲食管理核心，在於管理食物與藥物的「交互作用」。主要分為兩大陣營：

第一類：降低藥效的食物（維生素K大軍）：這類食物富含維生素K，會幫助凝血，導致抗凝血劑「破功」。深綠色蔬菜為頭號戰犯，如菠菜、花椰菜（綠白皆是）、芥菜（長年菜）、甘藍菜、空心菜、蘆筍、萵苣、青江菜等。其他食物還有綠茶、動物內臟（如豬肝）、納豆，與特定水果： 酪梨、綠色奇異果。

第二類：增強藥效的食物（活血幫手）：這類食物本身就有「活血」作用，若與藥物併用會產生加乘效果，讓血「太稀」，導致出血風險大增。包括常見辛香料如大蒜、洋蔥、辣椒、薑。此外，中草藥與補品如當歸、丹參、人參、紅花、銀杏、枸杞，與保健品與飲品如魚油、蔓越莓汁、葡萄柚、芒果、酒精。

尹居浩說，許多長輩因為害怕抵銷藥效，索性完全不吃綠色蔬菜，這反而矯枉過正，容易造成營養不均衡或嚴重便秘。富含維生素K的蔬菜是健康飲食的一部分，重點是維持「定時、定量、不過量」的原則。

吃年菜也要看「藥」臉色？抗凝血劑服用者的安心飲食指南。（北榮新竹分院提供）

尹居浩指出，隨著醫藥科技進步，現在已經有「新型口服抗凝血劑」問世，如普栓達、艾必克凝、里先安等。新型藥物有3大優勢：飲食限制少、免抽血監測、副作用較低。但並非所有病人都適合新型藥物，例如嚴重瓣膜性心臟疾病、裝有人工瓣膜者，目前可能仍需使用香豆素，必須由醫師專業評估。

尹居浩提醒服用傳統抗凝血劑的病友，請與醫師配合，建立規律的飲食習慣。對於來路不明的中草藥或保健食品（如魚油、Q10），服用前務必諮詢專業人員。 

