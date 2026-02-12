嘉義長庚醫院春節守健康 初一至初三開傳染病特別門診

嘉義長庚醫院舉辦揮毫贈春聯活動，院內充滿節慶氣氛。（嘉義長庚醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義長庚醫院守護民眾健康，自2月17日大年初一至19日初三開設特別門診，2月20日初四起恢復門診正常看診，持續連假期間提供優質醫療服務。

迎接農曆馬年，嘉義長庚醫院11日還舉辦新春揮毫贈春聯活動，院長楊仁宗帶領院內主管，與吳豐隆、黃瑞南、黃美楨及李錫明等4名書法老師一同揮毫，將新年祝福送給民眾，醫院大廳也布置福語連連的紅春聯，洋溢濃厚的年節氣氛。

請繼續往下閱讀...

楊仁宗提醒，春節連假長達9天，民眾必須留意流感及covid-19等呼吸道傳染病群聚傳播，平時落實正確洗手，若出現呼吸困難、急促或發紺情況應盡速就醫。

嘉義長庚表示，春節期間內科、外科、兒童內科、兒童心智科、耳鼻喉科、中醫科開有特別門診，看診地點調整為內科1樓G棟神經內科門診區；外科2樓G棟外科診區，白凱元醫師骨科門診區，黃政義醫師直肛科門診區，黃子豪醫師一般外科門診區；耳鼻喉科2樓G棟耳鼻喉科門診區；中醫科2樓F棟中醫科門診區；兒童內科、兒童心智科都在3樓兒科門診區。春節期間暫停提供疫苗接種服務，詳洽嘉義長庚網站（https://register.cgmh.org.tw/Department_WEEK/6/61300Q61600Q61800Q61A00Q61200Q62700R62800Q62100Q63500Q6C100R6JC00Q6A100Q63690Q）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法