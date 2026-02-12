自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄26家醫院春節不打烊 提供急門診服務

2026/02/12 10:12

高雄26家醫院春節不打烊，提供急門診服務。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節連續假期將至，但高雄市26家醫院春節連假急門診不打烊，春節9天提供急診24小時及門診，提供民眾連假期間適切醫療服務。

衛生局表示，其中23家急救責任醫院於2月17日至19日（初一至初三），開設傳染病特別門診，提供咳嗽、喉嚨不適、頭痛倦怠、嘔吐及腹瀉等呼吸道、類流感及腸胃症狀的民眾看診服務。

此外為紓解連假期間醫學中心急診壅塞，本市於文雄醫院設置輕急症中心（UCC），也於春節連假期間（除16日除夕及21日初五外），每日上午8時至晚間24時，為輕急症病患提供診療服務。

針對春節期間除夕至初三基層醫療院所普遍休診，經衛生局協調西醫基層診所，總計全市近450家診所及衛生所開診，提供近900個門診時段，部分醫療院所如楠梓區楠田耳鼻喉科診所、小港區李宣炘診所與蔡經緯診所、永安區陳耀平外婦產科診所及茂林區、桃源區及那瑪夏區等3所衛生所，連假四天提供全時段共12個門診時段服務。

春節期間醫院急診照常提供服務，在假期中若有醫療需求，可參考高雄市政府衛生局彙整之「高市急救責任醫院與市立醫院門診開設情形」一覽表，相關訊息已刊登於高雄市政府衛生局網站首頁「最新消息」（網址：https://gov.tw/sPT）市民可上網查閱，另亦可利用高雄市政府衛生局網站首頁（雄貼心服務>醫療機構看診時段查詢）、衛生福利部中央健康保險署之「全民健保行動快易通（APP）」之「春節院所服務查詢」功能，查詢春節假期醫療院所開診情形。

高雄26家醫院春節特別門診時間。（高市衛生局提供）

