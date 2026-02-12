自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

南投醫院親子醫療體驗 小朋友化身小小實習醫師

2026/02/12 10:10

衛福部南投醫院舉辦「小小實習醫師」體驗活動，小朋友戴著聽診器扮小醫生。（南投醫院提供）

衛福部南投醫院舉辦「小小實習醫師」體驗活動，小朋友戴著聽診器扮小醫生。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕你曾從小夢想當醫生嗎?衛福部南投醫院近期舉辦「小小實習醫師」體驗活動，共有10組親子、計20人熱情參與。活動透過醫師角色扮演，讓小朋友在家長陪同下化身小小實習醫師，親身體驗看診流程，讓平時害怕就醫的孩子感到新奇有趣，也有小朋友因而萌生長大後要當醫生的心願

這場「小小實習醫師」體驗活動，透過寓教於樂的方式，帶領孩子認識醫療服務的運作模式及醫師的工作內容，從掛號、候診到實際就診流程，讓小朋友對醫療場域有更全面的認識，進而降低對看病的恐懼感。

活動由南投醫院小兒科醫師丁佩如帶領，向小朋友介紹兒科醫師的看診方式，並以淺顯易懂的說明講解診間各項醫療儀器的用途，讓孩子們實際試戴聽診器、操作血氧測量儀器，許多小朋友都感到相當新奇，也在輕鬆互動中舒緩了對看診的緊張與不安。

南投醫院院長陳明智表示，南投醫院提供全年無休的兒科急診服務，期望讓南投縣的孩子在生病時都能獲得即時且妥善照顧，減輕家長夜間需跨縣市就醫的負擔。未來院方也將持續招募優秀的兒科醫師，提升醫療量能，為南投鄉親提供更優質、完善的醫療服務。

小小實習醫師與醫師們一起合影。（南投醫院提供）

小小實習醫師與醫師們一起合影。（南投醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中