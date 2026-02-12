南投醫院親子醫療體驗 小朋友化身小小實習醫師

衛福部南投醫院舉辦「小小實習醫師」體驗活動，小朋友戴著聽診器扮小醫生。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕你曾從小夢想當醫生嗎?衛福部南投醫院近期舉辦「小小實習醫師」體驗活動，共有10組親子、計20人熱情參與。活動透過醫師角色扮演，讓小朋友在家長陪同下化身小小實習醫師，親身體驗看診流程，讓平時害怕就醫的孩子感到新奇有趣，也有小朋友因而萌生長大後要當醫生的心願

這場「小小實習醫師」體驗活動，透過寓教於樂的方式，帶領孩子認識醫療服務的運作模式及醫師的工作內容，從掛號、候診到實際就診流程，讓小朋友對醫療場域有更全面的認識，進而降低對看病的恐懼感。

請繼續往下閱讀...

活動由南投醫院小兒科醫師丁佩如帶領，向小朋友介紹兒科醫師的看診方式，並以淺顯易懂的說明講解診間各項醫療儀器的用途，讓孩子們實際試戴聽診器、操作血氧測量儀器，許多小朋友都感到相當新奇，也在輕鬆互動中舒緩了對看診的緊張與不安。

南投醫院院長陳明智表示，南投醫院提供全年無休的兒科急診服務，期望讓南投縣的孩子在生病時都能獲得即時且妥善照顧，減輕家長夜間需跨縣市就醫的負擔。未來院方也將持續招募優秀的兒科醫師，提升醫療量能，為南投鄉親提供更優質、完善的醫療服務。

小小實習醫師與醫師們一起合影。（南投醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法