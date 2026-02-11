健康網》吃香蕉愈吃愈餓、愈累 美國網紅醫授2招逆轉勝

愛吃香蕉一族，不要怕血糖飆升，美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士傳授加2物，不僅胰島素不會急升，身體生理將會更健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕單獨吃含糖量高的香蕉，會使血糖快速上升，導致胰島素急升，進而產生能量短暫提升後的疲倦感與飢餓感。美國千萬網紅醫師艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）表示，單獨吃香蕉時，消化較快；若同時攝取少量健康脂肪（例如杏仁醬），可讓消化速度變慢，使葡萄糖較能緩慢進入血液。

艾倫．曼德爾在YouTube頻道上表示，大多數人不知道的是，消化速度決定胰島素反應的大小。這個消化速度受與香蕉同時攝取的食物種類、運動量，甚至是當下壓力水準影響。

艾倫．曼德爾表示，當葡萄糖上升得太快時，胰臟會釋放胰島素來將葡萄糖運送到細胞內。胰島素不只降低血糖，它也促進能量儲存、暫時降低脂肪燃燒，並影響飢餓荷爾蒙。因此，有些人在攝取糖類後會有短暫的能量提升，隨後卻感覺倦怠、腦霧或強烈的食慾。

緩慢上升的葡萄糖意味著胰島素不需要劇烈飆升，有助於穩定能量、提升專注力與持久飽足感。艾倫．曼德爾指出，杏仁醬同時提供「鎂」礦物質與對細胞有益的脂肪，改善胰島素在細胞層次的效率，使葡萄糖更有效地被肌肉和腦細胞利用，而不是長時間滯留在血液中。

艾倫．曼德爾表示，加入少許肉桂粉能夠改善胰島素敏感性，讓細胞對葡萄糖的反應更好，有助改善餐後血糖變動。他說，這也是為什麼兩個人吃相同的香蕉後會有不同反應：一個可能感到清醒且滿足，而另一個可能感到疲倦且再次飢餓。這並非是香蕉的問題，也不是意志力的問題，而是生理、時間與飲食搭配的情境影響。

艾倫．曼德爾指出，香蕉本身不分「好壞」，它只是代謝收到的資訊。而身體對這些資訊的解讀，決定了你吃完後的感覺。因此，請注意你的能量、專注力與飢餓訊號，它們正告訴你身體如何反應。與杏仁醬一起吃香蕉，再加一點肉桂，你會看到杏仁醬與肉桂對血糖水準有顯著的有益影響，使能量更持久、胰島素不會急升，身體生理也將更健康。

